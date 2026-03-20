La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó los avances en justicia social, inversión pública y bienestar de las comunidades como parte de los resultados de la Cuarta Transformación en el estado.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Cancún, la mandataria subrayó el fortalecimiento de un gobierno humanista enfocado en mejorar la calidad de vida de la población.

Mara Lezama resalta crecimiento económico y turismo en Quintana Roo

La titular del Ejecutivo señaló que Quintana Roo vive una transformación impulsada por el trabajo coordinado entre el gobierno federal, las fuerzas armadas y autoridades locales, lo que ha permitido resultados en materia de seguridad y desarrollo.

En el ámbito económico, destacó que en 2025 el estado captó mil 64 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente en sectores como turismo e infraestructura.

Asimismo, se registró la apertura de 14 nuevos centros de hospedaje con 5 mil 433 habitaciones, mientras que el Caribe Mexicano recibió más de 20 millones de turistas y 7 millones de cruceristas, con un movimiento total de 33 millones de pasajeros.

Mara Lezama impulsa inversión y proyectos estratégicos en Cancún

La gobernadora también anunció el impulso al Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, un proyecto que busca atraer mil 200 millones de dólares en inversión y generar más de 30 mil empleos, con el objetivo de diversificar la economía estatal.

En materia social, resaltó que, de acuerdo con datos del INEGI, Quintana Roo logró reducir la pobreza en 9.3 puntos porcentuales entre 2022 y 2024, al pasar de 27% a 17%, lo que permitió que 177 mil personas salieran de esta condición.

Además, destacó programas enfocados en mujeres y comunidades indígenas, así como proyectos de turismo comunitario como Maya Ka’an, que integra a 76 localidades de la Zona Maya y beneficia a más de 100 mil habitantes.

Mara Lezama destaca avances de la 4T en Quintana Roo ante Claudia Sheinbaum. (Cortesía)

Finalmente, la mandataria reconoció el respaldo del gobierno federal en obras estratégicas como el Tren Maya, el Puente Vehicular Nichupté, así como la construcción de nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, y la carretera Cancún-Isla Blanca.

Estas obras fortalecen la conectividad y el desarrollo regional, consolidando a Quintana Roo como uno de los principales motores económicos del país.