La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hizo público las conclusiones de su análisis técnico y ambiental del proyecto Perfect Day que se iba a construir en Mahahual.

“La protección de arrecifes, manglares y ecosistemas del Caribe mexicano es una prioridad ambiental para México” Semarnat

Por medio de un comunicado, la dependencia federal indicó que una vez que se finalizó la revisión del proyecto turístico, se tomó la decisión de ponderar la protección del medio ambiente.

De la misma forma, dio a conocer los motivos que se recopilaron a lo largo del proceso, con los que e evaluó el impacto negativo y por los que se determinó cancelar el proyecto turístico.

Semarnat publica conclusiones del análisis por el que se canceló Perfect Day en Mahahual

La mañana del jueves 21 de mayo, activistas realizaron una protesta en las inmediaciones de la sede de Semarnat, para exigir la cancelación definitiva y en papel del proyecto Perfect Day en Mahuahual.

En respuesta, la Semarnat compartió un comunicado en el que reveló las conclusiones del análisis técnico y ambiental por medio del que se tomó la decisión de cancelar el plan.

“Dichos proyectos guardaban relación funcional, operativa y ambiental entre sí, por lo que la autoridad ambiental determinó la necesidad de analizarlos de manera integral y no fragmentada, a fin de valorar adecuadamente sus posibles impactos sobre los ecosistemas costeros y marinos de la región” Semarnat

Proyecto turístico cancelado en Mahahual (Internet)

En su comunicado, la dependencia federal detalló que en la revisión se confirmaron impactos potenciales en zonas del sitio como manglares, arrecifes y acuíferos.

Asimismo, informó que el procedimiento incluyó una consulta pública con más de 14 mil comentarios ciudadanos, además de una reunión donde se expusieron las preocupaciones ambientales y sociales.

¿Por qué se canceló Perfect Day en Mahahual? Esto concluyó la Semarnat

En el comunicado que Semarnat emitió para difundir las conclusiones del análisis técnico y ambiental de Perfect Day en Mahahual, se incluyeron los motivos alrededor de la cancelación del proyecto:

Se confirmó la presencia de especies vegetales de manglar al interior de la zona poligonal que comprendíadel proyecto

Se advirtieron posibles incumplimientos en torno a las distancias que están previstas en la NOM-022-SEMARNAT-2003 y que hace referencia a la protección de manglares por la proximidad de las obras

Se detectaron posibles afectaciones al entorno por causa de la intrusión salina asociada a la Planta de Ósmosis Inversa que se tenía contemplada

Se encontraron riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero

Se previó una insuficiencia de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental ante los posibles daños

Se detectó la ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas acuáticos y arrecifales dentro de la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano

Se analizaron elementos que apuntaron a una posible afectación de especies enlistadas en la NOM 059 de Semarnat