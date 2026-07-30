Alicia Bárcena explicó que el origen masivo del sargazo en Quintana Roo responde a un fenómeno atípico que se ha intensificado desde hace más de una década.

“Se ha convertido de un fenómeno temporal que duraba unos meses a uno muy largo de condición continua…En 2026 tuvimos un arribo de sargazo en la región, en el Caribe mexicano navega en un México de 90,538 toneladas por día, cuando el promedio es de 40 mil". Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

La titular de la Semarnat explicó que la macroalga, que antes permanecía confinada en el Mar de los Sargazos, se desplazó hacia África Occidental entre 2009 y 2011, donde las descargas de nutrientes agrícolas favorecieron su reproducción.

Hoy, las corrientes marinas y los vientos transportan hasta 90 mil toneladas diarias al Caribe mexicano, convirtiendo al sargazo en un problema continuo.

Cambio atípico, sería el origen masivo del sargazo en Quintana Roo

Según lo explicado por Alicia Bárcena el cambio atípico, sería el origen masivo del sargazo en Quintana Roo, mismo que se ha visto en una creciente desde hace más de una década.

Debido a que el sargazo, que es una macroalga marina que originalmente se mantenía en el Mar de los Sargazos, ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas de Florida.

Sin embargo, el confinamiento del sargazo tuvo una rotura entre 2009 y 2011, lo que provocó que la macroalga se desplazará hacia las costas de África Occidental.

Lo que provoca que en África se de una condición atípica de circulación para instalar al sargazo en el Atlántico Tropical entre África y Brasil “lo que sucede ahí es que las descargas de nutrientes provenientes de actividades agrícolas, principalmente fosfatos y nitratos” favorezcan la reproducción masiva de la macroalga.

Y ante esta repercusión del sargazo de manera masiva, las corrientes marinas y los vientos propician que la macroalga se transporte hacia el Caribe, lo que provoca que arribe a las costas de Quintana Roo.

Por lo que hoy el sargazo ya no es un fenómeno temporal que duraba unos meses, pues ahora es continuó.