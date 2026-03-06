Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas desde 2024, cargo que ostentará hasta 2030.

El también titular de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, se ha visto en medio de la polémica luego de que revelara que tiene una colección de autos clásicos que consiguió por una fracción de su valor de mercado.

A continuación te compartimos todo lo que sabemos sobre Óscar Alberto Aparicio Avendaño, como:

¿Quién es Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

¿Cuántos años tiene Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

¿Cuál es el signo zodiacal de Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

¿Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene esposa?

¿Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene hijos?

¿Qué estudió Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

¿Cuál es la trayectoria de Óscar Alberto Aparicio Avendaño? y más

¿Quién es Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es el actual secretario de Seguridad, institución desde la que también se hace cargo de los Pakales.

El secretario está en medio de la polémica debido a que cuenta con una colección de 5 autos clásicos y de joyas con valor millonario; entre 2022 y 2023 incrementó su patrimonio con propiedades cedidas.

Esto en el marco de la aparición de los Pakales en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cuántos años tiene Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, cumple años el 14 de mayo; sin embargo, no conocemos su edad exacta.

¿Cuál es el signo zodiacal de Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

Ya que el cumpleaños de Óscar Alberto Aparicio Avendaño es el 14 de mayo, el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas nació bajo el signo zodiacal de Tauro.

Las personas tauro son consideradas resistentes, ambiciosas y con capacidad de alcanzar sus metas.

¿Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene esposa?

Sí, Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene esposa; se trata de Sobeida, presidenta del Voluntariado Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo.

Cabe señalar que los apellidos de la esposa del secretario de Seguridad pues es conocida como Sobeida de Aparicio.

¿Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene hijos?

Sí, Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene hijos; sin embargo, se desconocen sus nombres.

¿Qué estudió Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

Óscar Alberto Aparicio Avendaño tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto de Estudios superiores Aduanales.

Asimismo, tiene una maestría en estudios de seguridad y defensa interamericana por el Instituto de Defensa Interamericana de Washington.

¿Cuál es la trayectoria de Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

Óscar Alberto Aparicio Avendaño inició su carrera judicial en 1999, en la Procuraduría General de la República (FGR); hasta el 2007, trabajó en labores contra el narcotráfico en los estados de:

Guerrero

Chihuahua

Sonora

Oaxaca

Chiapas

Guadalajara

Nayarit

CDMX

De 2007 a 2009 trabajó en la Policía Ministerial; comandante operativo de la Unidad de Operaciones Especiales; comandante Operativo del Grupo Táctico.

En 2009 ingresó a la policía Federal como segundo comandante de compañía en el primer agrupamiento de reacción y alerta inmediata.

Asimismo, es Piloto Aviador certificado desde hace 26 años; según el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, continúa certificándose por su compromiso con el municipio.