A través de redes sociales, se vuelve a evidenciar los precios récords que se manejan en Tulum, Quintana Roo.

Esta vez el menú o carta de bebidas en un club de la zona apunta que un Bacardi blanco te costaría nada más ni menos que 10 mil pesos.

Sin duda un precio récord para una botella de 700 ml de Bacardi blanco en Tulum, que en tiendas de vinos y licores te costaría alrededor de los 191 pesos a 250 pesos.

Y no solo eso, pues entre otros precios récord en bebidas alcohólicas en algún club de Tulum hay botellas que alcanzan hasta los 27 mil pesos.

Tales como el whisky Johnnie Walker Blue Label o el cognac Hennessy XO, que pese a que con bebidas de alto precio no se comparan.

Pues la primera tiene un costo alrededor de los 7 mil pesos, mientras que el cognac tendría u n precio aproximado de 5 mil 500 pesos.

Precio récord: Bacardi blanco cuesta hasta 10 mil pesos en club de Tulum, según menú

Ni en Europa cuesta tanto un Bacardi blanco que en Tulum

Ante el precio récord de una botella de Bacardi blanco que en Tulum, se asegura que ni en Europa cuesta tanto.

Tras hacer una comparativa de precios, pues basta decir que el precio récord de Bacardi blanco en Tulum es más que exagerado en comparación al costo que tendría en el icónico centro nocturno Moulin Rouge en París pues la botella te costaría entre 3 mil pesos.