La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la habilitación de dos accesos libres y gratuitos a las playas dentro del Parque del Jaguar, en Tulum, en coordinación con la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y bajo la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hoy queremos darles la noticia: hoy estamos habilitando dos accesos en los cuales van a poder ingresar todos los días, 365 días del año, extranjeros, nacionales y residentes de Quintana Roo, a las playas. Dentro del Parque del Jaguar existen cinco playas, de las cuales hoy están para ustedes. Mara Lezama

“Las playas son un derecho, no un privilegio”: Mara Lezama

La mandataria estatal enfatizó que el acceso tradicional, solicitado durante años por las y los tulumnenses, estará abierto a partir de hoy y será completamente gratuito.

Además, fue mejorado para hacerlo más claro, limpio y cómodo. Toda la zona cuenta con señalización visible, orientación desde la carretera, vigilancia, limpieza y reglas de convivencia que promueven el respeto al entorno natural.

Precisó que este acceso tendrá dos opciones: ir directamente a la playa, o ingresar al Parque del Jaguar para disfrutar de una experiencia ecoturística.

Mara Lezama garantiza acceso libre y gratuito a playas públicas de Tulum. (Cortesía )

El director del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh, explicó que el Parque del Jaguar, área natural protegida, cuenta con un museo, torre de avistamiento y senderos de cuatro kilómetros para disfrutarlos a pie, en bicicleta o corriendo.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora reconoció el esfuerzo del gobierno de Quintana Roo por consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable, con bienestar social y acceso equitativo a los espacios públicos.

En total, se instalarán 20 señaléticas: cuatro sobre la carretera federal 307 y 16 tipo tótem a lo largo del recorrido, informó Mara Lezama.

Tulum fortalece el turismo nacional e internacional

El presidente municipal Diego Castañón recordó que, además de los nuevos accesos en el Parque del Jaguar, los visitantes pueden disfrutar de la Playa Conchita, en el kilómetro 5.5, y de la Playa del Pueblo, ubicada en el corazón de la zona hotelera.

Finalmente, la secretaria Josefina Rodríguez invitó a turistas nacionales y extranjeros a visitar Tulum, que hoy cuenta con infraestructura clave como el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Tren Maya y el Parque del Jaguar, además de playas públicas únicas para el disfrute de todas y todos.

En el recorrido también participaron el biólogo Juan Carlos Romero Gil, director regional de la CONANP; Margarito Molina Rendón, director del Centro INAH Quintana Roo; y Bernardo Cueto, secretario estatal de Turismo.