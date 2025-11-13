Mara Lezama garantiza acceso libre y gratuito a playas públicas de Tulum.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la habilitación de dos accesos libres y gratuitos a las playas dentro del Parque del Jaguar, en Tulum, en coordinación con la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y bajo la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hoy queremos darles la noticia: hoy estamos habilitando dos accesos en los cuales van a poder ingresar todos los días, 365 días del año, extranjeros, nacionales y residentes de Quintana Roo, a las playas. Dentro del Parque del Jaguar existen cinco playas, de las cuales hoy están para ustedes.Mara Lezama
“Las playas son un derecho, no un privilegio”: Mara Lezama
La mandataria estatal enfatizó que el acceso tradicional, solicitado durante años por las y los tulumnenses, estará abierto a partir de hoy y será completamente gratuito.
Además, fue mejorado para hacerlo más claro, limpio y cómodo. Toda la zona cuenta con señalización visible, orientación desde la carretera, vigilancia, limpieza y reglas de convivencia que promueven el respeto al entorno natural.
Precisó que este acceso tendrá dos opciones: ir directamente a la playa, o ingresar al Parque del Jaguar para disfrutar de una experiencia ecoturística.
El director del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh, explicó que el Parque del Jaguar, área natural protegida, cuenta con un museo, torre de avistamiento y senderos de cuatro kilómetros para disfrutarlos a pie, en bicicleta o corriendo.
Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora reconoció el esfuerzo del gobierno de Quintana Roo por consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable, con bienestar social y acceso equitativo a los espacios públicos.
En total, se instalarán 20 señaléticas: cuatro sobre la carretera federal 307 y 16 tipo tótem a lo largo del recorrido, informó Mara Lezama.
Tulum fortalece el turismo nacional e internacional
El presidente municipal Diego Castañón recordó que, además de los nuevos accesos en el Parque del Jaguar, los visitantes pueden disfrutar de la Playa Conchita, en el kilómetro 5.5, y de la Playa del Pueblo, ubicada en el corazón de la zona hotelera.
Finalmente, la secretaria Josefina Rodríguez invitó a turistas nacionales y extranjeros a visitar Tulum, que hoy cuenta con infraestructura clave como el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Tren Maya y el Parque del Jaguar, además de playas públicas únicas para el disfrute de todas y todos.
En el recorrido también participaron el biólogo Juan Carlos Romero Gil, director regional de la CONANP; Margarito Molina Rendón, director del Centro INAH Quintana Roo; y Bernardo Cueto, secretario estatal de Turismo.