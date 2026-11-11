El Centro Comunitario México Imparable en Cancún supera el 80 por ciento de avance en su construcción y se estima que podrá recibir hasta mil personas diariamente, informó la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, durante una asamblea informativa realizada en la Región 249.

La alcaldesa participó en el encuentro junto a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Miguel Ángel Torruco, para presentar los avances y beneficios del proyecto.

Ana Paty Peralta, Mara Lezama y Miguel Ángel Torruco Garza presentan avances (cortesía)

Centro Comunitario México Imparable ofrecerá actividades deportivas y culturales

Durante la asamblea, la presidenta municipal Ana Paty Peralta señaló que el espacio será un punto de encuentro para las familias de Cancún, donde niñas, niños y jóvenes podrán desarrollar talentos, adquirir habilidades, practicar deporte y acercarse a distintas expresiones culturales. También contará con servicios de atención a la salud, incluida la salud mental.

Ante 2 mil asistentes, la presidenta municipal invitó a la población a conocer el proyecto y participar en su desarrollo desde el inicio.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama refrendó su compromiso de mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar proyectos que contribuyan al bienestar de las familias y a la construcción de paz.

¿Qué instalaciones tendrá México Imparable?

El subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad, Miguel Ángel Torruco Garza explicó que el proyecto cuenta con inversión federal y tendrá una multicancha cubierta, gimnasio de box, cancha de fútbol, trotapista y área de ajedrez al aire libre.

Además, dispondrá de sanitarios, vestidores, módulo administrativo, espacio de atención a la salud y salones para actividades de teatro, danza y coro.

Se estima que el Centro Comunitario México Imparable beneficiará directamente a habitantes de Cielo Nuevo, Paseos del Mar, Prado Norte, Villas Otoch, El Milagro, Valle Verde y colonias cercanas.

Ana Paty Peralta, Mara Lezama y Miguel Ángel Torruco Garza presentan avances (cortesía)

México Imparable forma parte de estrategia para prevenir las violencias

Como parte de la jornada, las autoridades dieron el banderazo simbólico del proyecto, que forma parte de la estrategia nacional Jóvenes Transformando México, orientada a atender las causas de las violencias y promover el desarrollo integral de las juventudes, la participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social.

La iniciativa busca fortalecer la prevención de las violencias desde las comunidades mediante infraestructura y oportunidades de convivencia, integración y desarrollo.

Estas acciones se complementan con estrategias municipales como los Comités de Paz y los programas preventivos en las escuelas, que promueven la participación ciudadana y la construcción de entornos más seguros en Cancún.