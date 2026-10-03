La riqueza cultural, la cosmovisión maya y el orgullo de las comunidades quintanarroenses llegaron al Complejo Cultural Los Pinos, donde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguró “Quintana Roo en Los Pinos”.

La muestra, que se realiza este 3 y 4 de octubre, acerca al público capitalino a las tradiciones, expresiones artísticas, sabores y saberes que forman parte de la identidad del estado.

Durante estas dos jornadas, visitantes pueden conocer el patrimonio cultural vivo de Quintana Roo mediante presentaciones de música y danza, cocina tradicional, artesanías, talleres y productos elaborados por mujeres y hombres de distintas comunidades de la entidad.

Venimos a mostrar la diversidad cultural, artística, gastronómica, artesanal y más, con mujeres y hombres que en este gobierno humanista con corazón feminista son protagonistas de nuestras comunidades. Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo

La ceremonia inaugural se realizó en la Plaza Jacarandas, con la presencia de Elisa Lemus Cano, directora del Complejo Cultural Los Pinos.

Como parte de la apertura se llevó a cabo la ceremonia maya del Juts’ Lu’um, mediante la cual se pidió permiso a la Madre Tierra para realizar las actividades, como una expresión de la cosmovisión de los pueblos originarios y de su vínculo con la naturaleza.

Presumimos los bordados, el urdido de hamacas, las artesanías, los olores y sabores de nuestras tradiciones con la gastronomía quintanarroense. Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo

Artesanías, gastronomía y tradiciones mayas

La directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Lilian Villanueva Chan, informó que la muestra cuenta con 21 espacios para productores y 15 destinados a artesanas y artesanos.

También participan cocineras y cocineros tradicionales que comparten platillos como taco de pulpo y castacán, tsi’ik de jurel, empanadas de chaya con pollo y queso, tacos de escabeche con but y El Taco de Oro.

Entre las expresiones culturales destaca la Mayapax, tradición musical representativa de las comunidades mayas de Quintana Roo, además de la poesía en lengua maya y la música tradicional peninsular. La oferta se complementa con talleres de bordado, lengua maya, arte y biocultura dirigidos a niñas, niños y público en general.

Música, danza y talento quintanarroense

La programación artística reúne al Ballet Folclórico del Estado de Quintana Roo, la Orquesta de Seguridad Ciudadana, la Orquesta Polifacética de Felipe Carrillo Puerto, el grupo Juul K’iin de Cozumel, Los Juan Diego y el poeta Wildernain Villegas. Asimismo, el programa contempla las presentaciones de Astrid Hadad y Perla López, “La Mexicana”.

“Quintana Roo en Los Pinos” es resultado de la coordinación entre los gobiernos de México y Quintana Roo. Por parte del estado participan el Instituto de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Economía Social y Solidaria.

La muestra continúa este domingo 4 de octubre, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre en el Complejo Cultural Los Pinos, para compartir la riqueza de Quintana Roo, sus raíces y tradiciones, así como la cultura Maya como parte de la identidad de sus comunidades.