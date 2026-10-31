La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inauguró la primera edición del Janal Pixán 2026 en Calderitas, donde más de 7 mil personas se reunieron para participar en esta celebración dedicada a las tradiciones del Día de Muertos en Quintana Roo.

El evento se realizó en el malecón y mirador de esta comunidad de Othón P. Blanco, con la participación de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama. La celebración busca preservar las costumbres y expresiones culturales vinculadas con esta tradición.

Janal Pixán 2026 reúne desfiles y actividades culturales en Calderitas

Durante el recorrido inaugural, las familias disfrutaron de distintas expresiones de las tradiciones mayas, entre ellas el desfile de catrinas y charangas, la instalación de altares tradicionales y el recorrido conocido como el Camino de las Ánimas.

Uno de los momentos de la celebración fue la llegada de catrinas a bordo de embarcaciones decoradas que navegaron por la Bahía de Chetumal.

El programa también incluyó videomapping, música en vivo, gastronomía regional, artesanías y actividades infantiles en el espacio denominado “Aluxitos”.

¿Hasta cuándo estará el Janal Pixán 2026?

La primera edición del Janal Pixán 2026 continuará hasta el 1 de noviembre, con actividades a partir de las 17:00 horas.

Las actividades se realizarán sobre la calle Oaxaca, entre 24 de Febrero y Tabasco, en Calderitas. La entrada será completamente gratuita, por lo que las familias podrán acudir a disfrutar de las actividades culturales en Calderitas y del programa dedicado al Día de Muertos en Quintana Roo.

La celebración ofrece una oportunidad para acercarse a las tradiciones de la región mediante expresiones artísticas, gastronómicas y culturales. El Janal Pixán gratuito mantendrá sus actividades durante los días restantes de esta primera edición.