La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, entregaron 460 escrituras a familias como parte del Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre sus terrenos.

La entrega se realizó en Malecón Tajamar y representa un avance en la regularización de predios en colonias donde sus habitantes habían esperado durante años contar con documentos que acreditaran legalmente la propiedad de sus lotes.

Ana Paty Peralta señaló que la entrega de escrituras representa un acto de justicia social para las familias que durante mucho tiempo permanecieron sin atención. También afirmó que continuará el trabajo coordinado con el Gobierno de Quintana Roo para avanzar en la regularización patrimonial.

Ana Paty Peralta y Mara Lezama reportan avances en la regularización de terrenos en Cancún

Durante el evento, Mara Lezama informó que, con estas acciones, suman 2 mil 102 escrituras entregadas, además de ocho fraccionamientos y 27 colonias regularizadas. De estas últimas, 12 ya cuentan con servicios y obras.

Por su parte, el regidor Samuel Mollinedo Portilla destacó que el programa ha permitido realizar inversiones municipales superiores a 700 millones de pesos en infraestructura y servicios públicos.

Entre las obras mencionó trabajos de drenaje, alcantarillado, redes de agua potable, pozos de absorción, electrificación, alumbrado público, pavimentación y rehabilitación de parques, acciones que también contribuyen a mejorar las condiciones de las viviendas y el valor de las propiedades.

Ana Paty Peralta regulariza terrenos y entrega escrituras a familias de Cancún (Cortesía)

Familias de colonias de Cancún reciben escrituras para dar certeza jurídica a su patrimonio

Las escrituras fueron entregadas a habitantes de las colonias Salem, Bethel, Pueblo Nuevo, Cuna Maya, Guayas, Los Pinos, Rivera II, Real del Bosque, Tropical, Tucanes, Agua Azul, San Alfredo, San Ignacio, Santos, Tarzán, Tierra y Libertad, Tierra y Libertad II y Tierra y Libertad III.

Con esta entrega, el gobierno municipal y el estatal mantienen las acciones de regularización para que más familias puedan contar con documentos que acrediten la propiedad de sus terrenos.

El programa busca atender el rezago en la certeza jurídica patrimonial y facilitar que las colonias regularizadas accedan a servicios y obras de infraestructura que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.