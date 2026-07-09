Más de 800 agentes aduanales participaron en el Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), realizado en Cancún, Quintana Roo, donde autoridades hacendarias, aduaneras y representantes del sector privado analizaron los principales desafíos del comercio exterior y las estrategias para fortalecer la coordinación institucional.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Cotera, en representación del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

También participaron el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero; el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Erick Jiménez; y el presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi.

Congreso Nacional de CAAAREM fortalece coordinación en comercio exterior (Cortesía )

CAAAREM reconoce aportaciones al comercio exterior con la entrega de su máxima distinción

Como parte del Congreso se entregó la Medalla CAAAREM, el máximo reconocimiento que otorga el organismo en materia de comercio exterior.

En esta edición fueron distinguidos el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre; y Andrés Rohde, integrante de la Academia de Derecho Aduanero, por su trayectoria y contribución al fortalecimiento del comercio internacional.

Durante el encuentro también se llevan a cabo conferencias magistrales y mesas de análisis enfocadas en temas como innovación, digitalización, facilitación comercial, cumplimiento normativo y los retos que enfrenta el sistema aduanero mexicano en un entorno económico global en constante transformación.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi destacó que este Congreso representa un espacio para fortalecer el diálogo entre autoridades y agentes aduanales, impulsar la modernización del sistema y consolidar al gremio como un aliado estratégico del Estado en materia de comercio exterior.

Las actividades del Congreso Nacional de CAAAREM concluirán el 11 de julio con la Asamblea General Ordinaria de los Agentes Aduanales, considerada el principal espacio de actualización profesional y fortalecimiento institucional del sector.