El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, realizó una agenda de trabajo en la Ciudad de México con representantes del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República y la banca de desarrollo, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a proyectos estratégicos para la entidad.

Las reuniones estuvieron enfocadas en temas relacionados con la procuración de justicia, el fortalecimiento institucional y las alternativas de financiamiento para impulsar inversiones y acciones de desarrollo en el estado.

Analizan temas de justicia, coordinación y financiamiento

Durante las reuniones se abordaron asuntos relacionados con el fortalecimiento del Estado de derecho, la coordinación entre instituciones y los mecanismos para fortalecer la procuración de justicia. Asimismo, se revisaron opciones de financiamiento para respaldar proyectos de inversión y desarrollo que contribuyan al crecimiento económico de Nayarit.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó que el diálogo permanente con instituciones nacionales permite consolidar la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno.

Además, señaló que estos encuentros contribuyen al avance de iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo económico, la inversión y las oportunidades para las familias nayaritas.

Con esta agenda de trabajo, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, refrendó su interés por mantener una coordinación constante con organismos federales para impulsar proyectos prioritarios para la entidad.