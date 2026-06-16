Mara Lezama posicionó a Quintana Roo como el único estado en reducir de manera sostenida la deuda por habitante durante los últimos 10 años, al pasar de 21 mil 242 pesos por persona en 2016 a 9 mil 970 pesos en el primer trimestre de 2026.

Así lo indica el estudio “Evolución de la Deuda Subnacional Per Cápita por Entidad Federativa”, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

El CEFP define este indicador como la carga financiera proporcional que correspondería a cada habitante para cubrir las obligaciones de deuda de su entidad.

Quintana Roo, líder nacional en reducción de deuda per cápita

De acuerdo con el reporte del CEFP, la entidad logró una reducción de 11 mil 273 pesos por persona, la más alta registrada entre las 32 entidades federativas del país.

Mara Lezama destacó que su administración mantiene una política financiera basada en la honestidad, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de que el dinero público se traduzca en bienestar para las familias quintanarroenses.

Los recursos liberados por la reducción de deuda se destinan a obra pública, servicios y programas sociales para mejorar la calidad de vida en el estado.