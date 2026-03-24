Mario León Leyva, director editorial del Diario de Querétaro, se encuentra en la mira tras haber realizado un desatinado comentario en contra de las mujeres que forman parte del gremio periodístico.

Mediante el podcast “Blanco y Negro”, Mario León Leyva aseguró que éstas no fueron convocadas a una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque no eran importantes.

Por sus palabras fue tachado de misógino, razón por la que se disculpó públicamente:

“Tal vez fue una descortesía y me disculpo por la franqueza de mi dicho, que no tuvo ningún sesgo de género” Mario León Leyva

Mario León Leyva se disculpa por comentario machista (@PulsoDLosMedios / X)

Pero ¿quién es él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este comunicador.

¿Quién es Mario León Leyva?

Mario León Leyva es comunicador, periodista y desde hace más de 30 años director editorial del Diario de Querétaro, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana (OEM).

A la par, Mario León Leyva es directivo de El Sol de San Juan del Río.

En Instagram se identifica como mario_leon_leyva, mientras que en X, se encuentra como MarioLeonLeyva

En ambas plataformas comparte portadas de Diario de Querétaro así como entrevistas que ha realizado a lo largo de su trayectoria como comunicador.

Mario León Leyva (@mario_leon_leyva/Instagram)

¿Qué edad tiene Mario León Leyva?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mario León Leyva y, por tanto, su edad.

¿Quién es su esposa Mario León Leyva?

Se desconoce el estado civil de Mario León Leyva.

¿Qué signo zodiacal es Mario León Leyva?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mario León Leyva y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene?

Mario León Leyva tiene una hija llamada Carmen, de 22 años de edad.

Mario León Leyva (@mario_leon_leyva/Instagram)

¿Qué estudió Mario León Leyva?

Mario León Leyva estudió Ciencia de la Comunicación; sin embargo, no se licenció.

Tiene conocimientos en Relaciones Internacionales.

¿En qué ha trabajado Mario León Leyva?

Mario León Leyva se inició en el mundo periodístico como coeditor de distintas secciones dentro del Diario de Querétaro.

Su interés y constancia le permitió desarrollarse en Diario de Querétaro, donde actualmente es el directivo.