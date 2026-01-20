La delegación de Quintana Roo, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, presentó la nueva campaña de promoción turística “Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones”, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, España.

La estrategia tiene como objetivo consolidar el liderazgo del estado como el principal destino turístico de México y el Caribe, fortalecer su posicionamiento internacional y detonar nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con mercados clave de Europa y el mundo.

Quintana Roo avanza hacia una nueva etapa turística rumbo al Mundial de Futbol 2026

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Andrés Martínez Reynoso, destacó que el estado, en la Nueva Era del Caribe Mexicano, avanza con paso firme hacia una nueva etapa de consolidación internacional, alineada a grandes eventos globales como el Mundial de Futbol 2026.

Subrayó que Quintana Roo se encuentra preparado en términos de infraestructura, conectividad aérea, servicios turísticos y capacidad organizativa, lo que refuerza su competitividad a nivel internacional.

Durante la presentación se puntualizaron cinco líneas estratégicas que dan sustento a la nueva campaña:

Destino líder internacional

12 destinos interconectados

Nueva infraestructura

Nueva arquitectura de marcas

Nuevo modelo de gobernanza

La gobernadora Mara Lezama destacó destinos clave que integran la fortaleza turística del estado, como Cancún, Costa Mujeres, Puerto Morelos, Riviera Maya, Tulum, Costa Maya, Bacalar, Mahahual, Cozumel y Chetumal, la capital.

Mara Lezama impulsa la campaña Caribe Mexicano como una plataforma de proyección global

Mara Lezama señaló que, por primera vez, una campaña turística de este nivel incorpora una canción original, como parte de una estrategia innovadora que busca conectar emocionalmente con los mercados internacionales y reflejar el trabajo colectivo detrás del posicionamiento del Caribe Mexicano.

La mandataria estatal explicó que la campaña es resultado del esfuerzo de muchas personas y de la confianza en seguir proyectando un mensaje sólido y potente del Caribe Mexicano al mundo, con aplicaciones en distintos formatos y plataformas.

Esto nunca se ha hecho, porque hemos elaborado campañas para radio, televisión, revista, prensa, pero no habíamos hecho una canción. Entonces esta es una sorpresa. Espero que les guste. Mara Lezama

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, añadió que la nueva campaña busca incrementar el posicionamiento internacional del estado rumbo a 2026, fortalecer la marca destino en mercados europeos prioritarios y generar alianzas con tour operadores, aerolíneas, inversionistas y organismos internacionales.

Mara Lezama presenta campaña "Caribe Mexicano" en el marco de la FITUR 2026. (Cortesía)

El funcionario destacó que estas acciones permitirán impulsar nuevas inversiones turísticas enfocadas en infraestructura, sostenibilidad y experiencias de alto valor, alineadas a un modelo de desarrollo más equilibrado y competitivo.

Me da mucho orgullo saber que en FITUR estamos democratizando el turismo, que venimos no nada más a reunirnos, que es maravilloso, con las y los empresarios, que son parte fundamental y con quien tenemos una gran sinergia, con los grandes touroperadores, con las líneas aéreas, con los aeropuertos, pero también decirle al mundo que somos cultura, que somos historia, que tenemos que enseñarles cómo se hace esta miel melipona o cómo son estos senderos, o cómo puede una cocinera tradicional a través de oficios milenarios. Mara Lezama

En la presentación de la campaña acompañaron a la mandataria estatal Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, y Andrés Martínez Reynoso, director del Consejo de Promoción Turística del estado.