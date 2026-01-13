Por primera vez, Holbox contará con una Estación de Policía, Base de Policía y Protección Civil; es por ello que la gobernadora Mara Lezama Espinosa colocó la primera piedra que da inicio a la construcción de esta base, la cual permitirá fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y de atención a emergencias.

Holbox mejora estrategias de seguridad

Durante el evento, la mandataria estatal estuvo acompañada por el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, donde aseguró que la isla y la gente importan, por lo que la construcción de esta obra es primordial para mejorar la seguridad en la zona.

Lezama explicó que la construcción cuenta con una inversión de 16 millones 500 mil pesos y forma parte del compromiso estatal de garantizar entornos seguros para la población y turistas.

“Este es un gobierno humanista con corazón feminista, un gobierno que escucha, entiende y atiende, que no gobierna desde el escritorio, sino caminando el territorio y respondiendo a las necesidades reales de la gente” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo garantiza seguridad en Holbox

La gobernadora señaló que la isla de Holbox es una comunidad viva, con crecimiento, trabajo, turismo y con desafíos, como la falta de seguridad pública ante emergencias, situación que generó incertidumbre dentro de la población.

Quintana Roo invierte más de 16 millones de pesos en Holbox (Cortesía)

Mara Lezama detalló que la base tiene el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la vigilancia y reducir la percepción de inseguridad, con el objetivo de proteger a las familias de Holbox y al turismo nacional e internacional.

“Es una inversión que se traduce en paz social y en mejores condiciones de vida. Esta obra permitirá contar con una respuesta más oportuna, eficiente y coordinada ante situaciones de riesgo, delitos e incendios, contribuyendo a la protección de las familias de Holbox, así como al fortalecimiento de su vocación turística y su desarrollo sostenible” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Finalmente, la mandataria estatal subrayó que cuando hay instalaciones dignas se tienen mejores condiciones para ejercer las labores de seguridad, generando mayor confianza ciudadana y mayor certeza de justicia social.

Con estas acciones, el gobierno de Quintana Roo se compromete a mejorar la seguridad en cada zona, dotando de inteligencia, innovación y herramientas modernas para garantizar la tranquilidad de la población.