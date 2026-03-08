Mara Lezama presentó la estrategia institucional “El Poder de Ser Mujer”. Esta iniciativa tiene como objetivo central poner de manifiesto la capacidad y el liderazgo que las mujeres ejercen actualmente en los diversos círculos de toma de decisiones.

La propuesta invita a un análisis profundo sobre los obstáculos estructurales que históricamente condicionaron la participación femenina.

Quintana Roo: Un referente de representación y cambio político

La campaña subraya que la etapa de solicitar espacios ha quedado atrás, dando paso a una realidad donde las mujeres habitan y dirigen sectores fundamentales como la administración pública, la salud, la educación y la iniciativa privada.

Este avance cobra un significado especial en la entidad, que bajo el mando de su primera gobernadora, simboliza una evolución en las formas de ejercer el poder y la representación ciudadana.

"No pedimos lugar, lo ocupamos": La nueva campaña de Mara Lezama. (Cortesía)

Un eje fundamental de esta estrategia es la desarticulación de discursos limitantes que durante años intentaron frenar el desarrollo profesional de las mujeres. Aquellas expresiones que sugerían falta de preparación o de oportunidad hoy se convierten en incentivos de progreso y capacidad técnica.

Bajo este enfoque, la conmemoración del 8 de marzo se define como un ejercicio de memoria y balance. Es una oportunidad para evaluar los derechos conquistados y trazar la ruta hacia los desafíos pendientes en la búsqueda de una estructura social que garantice condiciones de equidad para todas las personas.

Este esfuerzo de comunicación oficial proyecta a Quintana Roo como un estado a la vanguardia, donde el talento femenino es reconocido como un motor esencial para el bienestar y la justicia social.