Con el objetivo de revisar los proyectos estratégicos de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde acordaron fortalecer la coordinación.

Salud e infraestructura, prioridades en agenda de Quintana Roo

Durante la reunión, la gobernadora señaló que revisó temas de salud, infraestructura y agua potable con la presidenta, temas que calificó como prioritarios para mejorar la calidad de vida en Quintana Roo.

“Conversamos sobre los avances y compromisos en materia de salud, infraestructura y agua potable, temas prioritarios que están mejorando la vida de miles de familias en todo el estado” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Finalmente, Mara Lezama agradeció la visita de Sheinbaum y destacó que la coordinación entre el gobierno federal y estatal será fundamental para impulsar políticas que impacten directamente en la vida de las y los quintanarroenses.

Con estas acciones, el gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso de trabajar con autoridades federales para construir un bienestar y una prosperidad compartida en todo el estado.