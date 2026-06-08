Lili Campos fue citada a comparecer el próximo 29 de junio de 2026 por un presunto desvío de recursos superior a 88 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el ejercicio fiscal 2023, vinculadas a obras públicas y gastos como boletos de avión para el equipo Inter Playa.

Junto con la exalcaldesa de Playa del Carmen también deberán presentarse exfuncionarios de su administración, entre ellos Pedro Escobedo Vázquez y Kira Iris San.

La FEMDO investiga posibles actos de peculado.

Exfuncionarios de Playa del Carmen citados junto con Lili Campos

La exalcaldesa fue notificada mediante edictos para presentarse el próximo 29 de junio junto con otros exservidores públicos de alto nivel de su administración, entre ellos:

Pedro Escobedo Vázquez, extesorero municipal entre 2022 y 2023 y exesposo de Lili Campos.

Kira Iris San, también extesorera municipal.

Las comparecencias fueron promovidas por el actual gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por la alcaldesa morenista Estefanía Mercado Ascencio.

Proceso señala que la actual administración ha realizado ajustes en la estructura financiera del municipio tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

ASF detectó presunto faltante de 88 millones de pesos

Según una investigación periodística de Proceso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto faltante de 88 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2023, periodo en el que Lili Campos se desempeñaba como presidenta municipal de Playa del Carmen.

De acuerdo con el reporte, los recursos estaban vinculados a obras públicas que presuntamente fueron ejecutadas; sin embargo, no se habría acreditado de manera suficiente cómo se realizaron ni las condiciones en las que fueron desarrolladas.

Entre los hallazgos también destaca la adquisición de boletos de avión para el equipo de futbol Inter Playa, conjunto de la Segunda División que pertenece al gobierno municipal y opera con recursos públicos.

Asimismo, Proceso señala que, con base en información obtenida mediante mecanismos de transparencia, el Órgano Interno de Control de Playa del Carmen inició una investigación relacionada con posibles actos de peculado.

No obstante, hasta el momento no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.