Gracias a las estrategias de seguridad federales, estatales y municipales, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe “N”, alias “El Rayo”, presunto líder del CJNG en el municipio de Playa del Carmen.

Coordinación interinstitucional logra operativo exitoso

Esta detención se dio tras un operativo en el municipio de Benito Juárez, donde “El Rayo” era considerado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado.

Durante la detención realizada por Policías de Investigación adscritos a la FGE Quintana Roo, con apoyo de elementos:

Defensa

Marina

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Policía Municipal

Asimismo, se hizo el aseguramiento de 11 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y cinco armas cortas tipo pistola, todas con cargadores abastecidos. Además, dosis de droga fueron aseguradas junto a varios teléfonos celulares.

"El Rayo" es vinculado a homicidios, desapariciones, extorsiones y narcomenudeo (Cortesía )

“El Rayo” está relacionado con más de cinco homicidios, desapariciones, extorsiones y narcomenudeo, siendo uno de los principales generadores de violencia.

Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reafirmó su compromiso de mantener la seguridad en el estado y fortalecer los trabajos de inteligencia y coordinación con autoridades federales y municipales.