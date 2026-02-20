Posadas llevó a cabo la inauguración oficial de Devossion by Live Aqua, un hotel en Playa del Carmen con un concepto exclusivo de hospedaje todo incluido, diseñado para adultos y pensado especialmente para crear los mejores recuerdos en pareja.

José Carlos Azcárraga, director general de Posadas, encabezó la ceremonia de inauguración junto con ejecutivos de la empresa; Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo del estado de Quintana Roo, estuvo presente en representación de la gobernadora Mara Lezama.

Previo al corte del listón, Azcárraga Andrade se dijo muy orgulloso con la apertura oficial de Devossion by Live Aqua, porque con ello se sigue cumpliendo el concepto y visión de Posadas: crear experiencias memorables que conecten emocionalmente con nuestros huéspedes y al mismo tiempo impulsen el desarrollo de la región y reafirma nuestro propósito de hacer del mundo un mejor lugar para viajar”.

“Hoy abrimos las puertas en Playa del Carmen a miles de celebraciones, innumerables momentos inolvidables e historias que nuestros huéspedes llevarán siempre en su corazón” José Carlos Azcárraga, director general de Posadas

Quintana Roo se consolida como el mejor destino de Latinoamérica

Por su parte, el secretario de Turismo felicitó a Posadas por ampliar su oferta turística en la entidad, y se dijo convencido en que Devossion by Live Aqua será un hotel muy visitado, sumamente exitoso y que marcará un referente turística de Playa del Carmen.

Cueto Riestra destacó que Quintana Roo cuenta con 12 grandes destinos turísticos con una diversidad que invita al turista a regresar una y otra vez al estado, lo que se traduce en que esta entidad sea la más visitada de todo México.

Agregó que Quintana Roo es el destino con mayor número de turistas internacionales, no solamente del país sino en Latinoamérica. Cada año más de 20 millones de turistas llegan al Caribe Mexicano “y se hospedan en estos maravillosos hoteles, llevándose la mejor de las experiencias”.

Devossion by Live Aqua ofrece 314 habitaciones en un concepto exclusivo para adultos (cortesía)

El funcionario cerró sus palabras señalando que es un gran honor para la gobernadora Mara Lezama propiciar el mejor ambiente para los negocios, logrando con ello un crecimiento constante de la mano con prestadores de servicios y cadenas hoteleras.

Devossion by Live Aqua cuenta con 314 habitaciones distribuidas en uno de los edificios más impresionantes del Caribe Mexicano, diseñado por Sordo Madaleno, el mejor estudio de arquitectura de todo el país.

Su propuesta culinaria de alto nivel, atención especializada y experiencias personalizadas buscan atraer a parejas nacionales de alto perfil de México y el extranjero, apostando a estancias más largas.

El lanzamiento de Devossion fortalece el posicionamiento de Posadas en el segmento de resorts y all inclusive de playa, en línea con una estrategia de portafolio diversificada. Actualmente, la oferta de Posadas se distribuye en 38% la categoría de resorts, 26% Upscale y 35% Midscale. De cara a 2027, el crecimiento proyectado refuerza la apuesta del 57% de más de 30 nuevas aperturas previstas para resorts y all inclusive, ampliando la presencia de la compañía en mercados de alto valor como viajes románticos, lunas de miel y celebraciones especiales.