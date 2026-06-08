Lili Campos Miranda es una abogada y política mexicana, militante del Partido Acción Nacional (PAN), reconocida por su trayectoria en la administración pública, la procuración de justicia y la política de Quintana Roo.

Fue presidenta municipal de Playa del Carmen durante el periodo 2021-2024, además de desempeñarse como diputada local y ocupar diversos cargos jurídicos y administrativos dentro del gobierno estatal.

Deberá comparecer el 29 de junio de 2026 ante las autoridades por un presunto desvío de recursos públicos superior a los 88 millones de pesos durante su gestión municipal.

¿Quién es Lili Campos?

Antes de llegar a la presidencia municipal, Lili Campos ocupó cargos en organismos de derechos humanos, ministerios públicos y áreas jurídicas del gobierno estatal, además de desempeñarse como diputada local en el Congreso de Quintana Roo.

Entre los principales momentos de su trayectoria destacan su gestión como alcaldesa de Playa del Carmen, su labor legislativa en la XVI Legislatura local y su presidencia de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos (ANMTUR), desde donde impulsó estrategias de fortalecimiento institucional y promoción turística para diversos destinos del país.

En 2026 fue citada a comparecer por un presunto desvío de recursos públicos durante su gestión municipal. El procedimiento deriva de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación e involucra también a exfuncionarios de su administración, a quienes se les solicitará aclarar el manejo de recursos destinados a obras públicas y otros programas municipales.

Lili Campos, expresidenta municipal de Playa del Carmen. (@LiliCamposM/X (antes Twitter) )

¿Qué edad tiene Lili Campos?

Lili Campos Miranda nació el 22 de agosto de 1974, por lo que en 2026 tiene 51 años de edad.

¿Lili Campos tiene pareja?

De acuerdo con información pública disponible, estuvo casada con Pedro Escobedo Vázquez, quien también se desempeñó como tesorero municipal de Playa del Carmen.

¿Qué signo zodiacal es Lili Campos?

Nacida el 22 de agosto, Lili Campos es del signo Leo, perteneciente al elemento Fuego. Este signo suele asociarse con características como disciplina, organización, capacidad analítica y atención al detalle.

¿Lili Campos tiene hijos?

Lili Campos es madre. Sin embargo, no se han difundido públicamente detalles sobre el número de hijos ni sus identidades.

¿Qué estudió Lili Campos?

Lili Campos Miranda cuenta con formación académica en Derecho y administración pública:

Licenciatura en Derecho – Universidad de Quintana Roo.

Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política.

Maestría en Derecho Penal – Universidad Autónoma de Yucatán.

Maestría en Derecho Empresarial – Universidad Interamericana para el Desarrollo.

¿En qué ha trabajado Lili Campos?

Lili Campos ha construido una trayectoria enfocada en la administración pública, la procuración de justicia y la política local.