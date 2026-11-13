El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, indicó que en Quintana Roo el instituto avanza en la ampliación de su infraestructura médica con la transformación de la Clínica Hospital Cancún y la Clínica Hospital Chetumal en hospitales generales, además de la puesta en marcha de cinco consultorios de atención primaria.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que estas acciones buscan mejorar los servicios médicos para más de 180 mil derechohabientes en la entidad.

El funcionario explicó que, al inicio de su gestión, se identificó que Quintana Roo era el estado con menos camas hospitalarias por derechohabiente, entre otras deficiencias, por lo que se impulsaron obras para ampliar la capacidad de atención.

ISSSTE transforma clínicas de Cancún y Chetumal (cortesía)

Clínicas de Cancún y Chetumal se convertirán en hospitales generales

La Clínica Hospital Cancún se transforma en Hospital General para beneficiar a alrededor de 80 mil derechohabientes de los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas (Kantunilkín), Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

Por su parte, la Clínica Hospital Chetumal se convertirá en hospital general para mejorar la atención de 100 mil 992 derechohabientes.

La ampliación contempla servicios auxiliares de tratamiento, urgencias, cirugía, obstetricia, tococirugía, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, clínica del dolor y medicina física.

El director general del ISSSTE, Martí Batres detalló que ambas unidades incrementarán su capacidad hospitalaria: la clínica de Chetumal pasará de 30 a 90 camas censables, mientras que la de Cancún aumentará de 20 a 90.

ISSSTE transforma clínicas de Cancún y Chetumal (cortesía)

ISSSTE pone en marcha cinco consultorios de atención primaria

Como parte de la expansión de los servicios médicos, el Instituto también habilitó cinco consultorios de atención primaria, que formarán parte del Servicio Universal de Salud, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los consultorios están ubicados en los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos, Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

De acuerdo con el ISSSTE, estos espacios ya están en funcionamiento y cuentan con equipamiento e insumos para atender padecimientos comunes. Entre sus instalaciones se encuentran áreas de exploración, anaqueles con medicamentos, básculas con estadímetro y material para curaciones.

Más infraestructura de salud para Quintana Roo

El director general del Instituto también recordó que en enero de 2026 se inauguró una nueva Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen.

Además, se reconstruyó la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 91, ubicada en Chetumal, con una inversión superior a 38 millones de pesos. Esta obra beneficia a 138 niñas y niños de hasta seis años.

Con estas acciones, el ISSSTE busca ampliar la infraestructura de salud y fortalecer la atención médica para los derechohabientes del ISSSTE en la entidad, mediante hospitales con mayor capacidad y nuevos espacios de atención primaria.ISSSTE transforma clínicas de Cancún y Chetumal en hospitales generales

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, indicó que en Quintana Roo el instituto avanza en la ampliación de su infraestructura médica con la transformación de la Clínica Hospital Cancún y la Clínica Hospital Chetumal en hospitales generales, además de la puesta en marcha de cinco consultorios de atención primaria.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que estas acciones buscan mejorar los servicios médicos para más de 180 mil derechohabientes en la entidad.

El funcionario explicó que, al inicio de su gestión, se identificó que Quintana Roo era el estado con menos camas hospitalarias por derechohabiente, entre otras deficiencias, por lo que se impulsaron obras para ampliar la capacidad de atención.

ISSSTE transforma clínicas de Cancún y Chetumal (cortesía)

Clínicas de Cancún y Chetumal se convertirán en hospitales generales

La Clínica Hospital Cancún se transforma en Hospital General para beneficiar a alrededor de 80 mil derechohabientes de los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas (Kantunilkín), Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

Por su parte, la Clínica Hospital Chetumal se convertirá en hospital general para mejorar la atención de 100 mil 992 derechohabientes.

La ampliación contempla servicios auxiliares de tratamiento, urgencias, cirugía, obstetricia, tococirugía, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, clínica del dolor y medicina física.

El director general del ISSSTE, Martí Batres detalló que ambas unidades incrementarán su capacidad hospitalaria: la clínica de Chetumal pasará de 30 a 90 camas censables, mientras que la de Cancún aumentará de 20 a 90.

ISSSTE pone en marcha cinco consultorios de atención primaria

Como parte de la expansión de los servicios médicos, el Instituto también habilitó cinco consultorios de atención primaria, que formarán parte del Servicio Universal de Salud, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los consultorios están ubicados en los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos, Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

De acuerdo con el ISSSTE, estos espacios ya están en funcionamiento y cuentan con equipamiento e insumos para atender padecimientos comunes. Entre sus instalaciones se encuentran áreas de exploración, anaqueles con medicamentos, básculas con estadímetro y material para curaciones.

ISSSTE transforma clínicas de Cancún y Chetumal (cortesía)

Más infraestructura de salud para Quintana Roo

El director general del Instituto también recordó que en enero de 2026 se inauguró una nueva Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen.

Además, se reconstruyó la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 91, ubicada en Chetumal, con una inversión superior a 38 millones de pesos. Esta obra beneficia a 138 niñas y niños de hasta seis años.

Con estas acciones, el ISSSTE busca ampliar la infraestructura de salud y fortalecer la atención médica para los derechohabientes del ISSSTE en la entidad, mediante hospitales con mayor capacidad y nuevos espacios de atención primaria.