Audiencia del presunto perpetrador del caso de perros envenenados en Parque España, Ciudad de México, fue cancelada este jueves 12 de noviembre, por lo que Salvador N seguirá en prisión preventiva justificada.

Salvador N, señalado como el mataperros de La Condesa, buscaba cambiar su medida cautelar, sin embargo, su defensa desistió a la solicitud, aunque no se dio a conocer las razones detrás del cambio.

En las inmediaciones de los juzgados de la colonia Doctores para la audiencia también acudieron los dueños de los perros envenenados con metomilo, así como vecinos de La Condesa, quienes protestaron contra la posible libertad.

Caso de perros envenenados en Parque España: Salvador N se queda en prisión preventiva

La tarde de este jueves 12 de noviembre, se canceló la audiencia de revisión de medidas cautelares de Salvador N, por lo que seguirá en prisión preventiva por haber envenenado a varios perros en Parque España.

De acuerdo con la abogada del dueño de uno de los perros, Sofía Molina, el presunto asesino sí tiene motivos para quedarse en prisión preventiva justificada, no sólo por el riesgo de la sociedad, también de las víctimas y los testigos.

Asimismo, explicó que la defensa de Salvador N habría desistido en la solicitud de revisión de medida cautelar por falta de argumento jurídico para dejar el Reclusorio Norte, en donde se quedará durante el proceso.

Se señala a su vez la posibilidad de que en días posteriores se lleve a cabo la audiencia para buscar un cambio en su medida cautelar, aunque de momento la defensa de Salvador N no ha solicitado una nueva fecha.

Caso de perros envenenados: Salvador seguirá en prisión preventiva tras cancelarse audiencia (Víctor Raúl Ramírez)

Vecinos de Parque España protestan previo audiencia contra Salvador N; exigen justicia por perros envenenados

En inmediaciones de los juzgados en el que se llevaría a cabo la audiencia de Salvador N acudieron vecinos de Parque España así como los dueños de los 7 perros que fueron envenenados.

Con acompañamiento de activistas, rechazaron que cambiaran la medida cautelar de Salvador N a prisión domiciliaria, en especial si solicitaba pagar una multa, ya que como refirió la abogada Sofía Molina, la pérdida no tiene precio.

De momento, Salvador N sólo está siendo procesado por el asesinato de un perro, aunque se prevé que en próximos días los dueños de las otras tres mascotas que murieron y de los tres que resultaron heridos, también denuncien.