El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó reuniones de trabajo con autoridades y responsables de unidades médicas en Colima y Jalisco para fortalecer la atención médica, mejorar el servicio de farmacia y optimizar las áreas de urgencias en beneficio de la derechohabiencia.

Entre las medidas planteadas se encuentran la implementación de la receta electrónica al 100 por ciento, el abastecimiento oportuno de medicamentos, la capacitación del personal y el mantenimiento de las instalaciones médicas.

Martí Batres supervisa Clínica Hospital de Ciudad Guzmán (cortesía )

ISSSTE busca mejorar el abasto de medicamentos y la atención en Colima

Durante su visita a Colima, el titular del ISSSTE, Martí Batres se reunió con autoridades de la representación estatal y responsables de distintas unidades médicas para revisar las necesidades de mantenimiento, las metas de cirugías y consultas, así como la disponibilidad de personal.

El titular del ISSSTE informó que se impulsarán acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Trato Digno, mediante la capacitación del personal de farmacia y la mejora de los procesos de entrega de medicamentos. También destacó la importancia de garantizar el suministro de insumos a través del Centro Nacional de Distribución (CENADI).

Otro de los puntos prioritarios será la aplicación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), con el propósito de homologar los procedimientos de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, además de fortalecer la referencia de pacientes entre las unidades del Instituto.

En la reunión participaron, por parte de las oficinas centrales del ISSSTE, Juan Gerardo López Hernández, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; Julio Pérez Guzmán, subdirector de Relaciones Internacionales, y Canek Serna de Jesús, subdirector de Conservación y Mantenimiento.

También acudieron titulares de las áreas Médica, Administrativa, Jurídica y de Prestaciones de la representación estatal, así como responsables de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social y de distintas unidades médicas de Colima.

Martí Batres supervisa Clínica Hospital de Ciudad Guzmán (cortesía )

Martí Batres supervisa obras en la Clínica Hospital de Ciudad Guzmán

Como parte de su agenda, el titular del ISSSTE, Martí Batres visitó la Clínica Hospital del ISSSTE en Ciudad Guzmán, Jalisco, para supervisar las obras de rehabilitación y modernización realizadas en beneficio de las personas derechohabientes.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de baños y luminarias, pintura, impermeabilización y colocación de piso vinílico en el área de hospitalización, además de la modernización de la red eléctrica.

También se habilitó una nueva sala de espera para el servicio de hemodiálisis y se incorporaron un mastógrafo y un electrocardiógrafo nuevos, equipos destinados a fortalecer los servicios médicos de la unidad.

El titular del ISSSTE, Martí Batres detalló las mejoras realizadas durante el recorrido por las instalaciones.

ISSSTE busca fortalecer la infraestructura y los servicios de salud

Las acciones en Colima y Jalisco forman parte de las medidas anunciadas por el ISSSTE para mejorar la infraestructura médica, fortalecer los servicios de salud y ofrecer atención oportuna a su derechohabiencia.

Con estas intervenciones, el ISSSTE refrendó su compromiso de impulsar servicios médicos dignos y de calidad, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.