El maestro de Educación Física, Israel González Villegas, murió este miércoles 11 de noviembre en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM.

Israel González Villegas impartía Educación Física y era coordinador deportivo del colegio, en el cual fungió como encargado de los equipos de vóleibol femenil y varonil.

De momento, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se ha pronunciado sobre la muerte del maestro de CCH Sur; sin embargo, tanto directivos del plantel como la modalidad de bachillerato emitieron sus condolencias.

Muere maestro de Educación Física en el CCH Sur: dirección activó los protocolos correspondientes

Dirección de CCH Sur dio a conocer la muerte del maestro Israel González Villegas, de Educación Física, en el transcurso del miércoles 11 de noviembre, por lo que de inmediato se activaron protocolos.

CCH Sur señaló que se notificó también de manera inmediata a las autoridades competentes para comenzar las diligencias pertinentes, sin señalar si tendrá lugar una carpeta de investigación por la muerte de su docente.

Exhortaron a la comunidad del CCH de mantenerse informados a través de los canales oficiales del plantel, aunque este jueves 12 de noviembre no se habrían suspendido clases tras la muerte del maestro.

Muere maestro de Educación Física en el CCH Sur; esto informó la dirección (CCH Sur)

La directiva de CCH Sur expresó también sus condolencias con los familiares, amistades y compañeros de trabajo por la pérdida de Israel González Villegas, pésame al que se sumaron:

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Departamento de Educación Física

Así como los estudiantes, en diversos grupos del CCH Sur, quienes elogiaron a Israel González Villegas como un buen maestro de Educación Física y gran entrenador.

Hasta el momento, se desconocen la causa y los hechos sobre la muerte del maestro de Educación Física, Israel González Villegas.