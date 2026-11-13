La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que dos personas murieron luego de un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

De acuerdo con la información, los militares atendieron un reporte de un vehículo robado. Los conductores de la unidad iniciaron el ataque, lo que desencadenó una persecución y un intercambio de disparos.

El enfrentamiento reportado esta jueves 12 de noviembre dejó a dos muertos, presuntamente, los agresores. Una mujer civil y un elemento del Ejército habrían resultado lesionados por el ataque en Ocotlán.

Violencia en México (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Ataque contra elementos de la Defensa deja dos muertos en Ocotlán, Jalisco

A través de redes sociales, la Defensa informó sobre la muerte de dos personas luego del enfrentamiento que se desató en Ocotlán, Jalisco, con civiles armados, a quienes elementos de seguridad repelieron.

Reportes indican que el enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de la zona urbana de Ocotlán, tras recibir el reporte de robo de un vehículo.

Los militares se aproximaron al auto robado cuando los sujetos a bordo comenzaron a disparar en su contra. Agentes repelieron el ataque, dejando dos muertos y dos personas heridas reportadas fuera de peligro.

Asimismo, se destacó que una persona más fue detenida, cuya nacionalidad sería hondureña. También fueron asegurados varios objetos que estaban dentro del vehículo:

Un fusil Barrett calibre .50

Una ametralladora calibre 5.56 mm

2 granadas calibre 40 mm

2 armas largas

Defensa confirma dos muertos tras repeler un ataque armado en Ocotlán, Jalisco (Captura de pantalla)

La Defensa indicó que, hasta el momento de su reporte, no se habían registrado bloqueos ni nuevas agresiones, mientras continuaban las labores de seguridad en el municipio jalisciense.