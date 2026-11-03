Martí Batres, director general del ISSSTE, presentó el plan de 120 días para mejorar la atención y los servicios médicos.

El titular del ISSSTE resaltó que este plan se compone de 12 acciones para la mejora de la infraestructura, así como de la atención a los derechohabientes.

Se trata de:

Conclusión de obras Obras por iniciar Construcción de consultorios ISSSTE-SUS Continuar y profundizar obras Contratación de personal médico Conclusión y rehabilitación de equipamiento Mantenimiento Equipamiento Abasto de medicamento Salas de urgencias Abatir rezagos quirúrgicos Duplicar consultas por telemedicina

Plan de 120 días del ISSSTE: Conclusión de obras

De acuerdo con Martí Batres, el primer punto se trata de la conclusión de obras que se tienen en desarrollo para:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (89% de avance)

Hospital General Chetumal, Quintana Roo (62% de avance)

Hospital General Vasco de Quiroga, Michoacán (80% de avance)

Clínica de Medicina Familiar Naucalpan, Estado de México (77% de avance)

Unidad de Medicina Familiar Arcelia, Guerrero (99% de avance)

Unidad de Medicina Familiar Jiquilpan, Michoacán (82% de avance)

Unidad de Medicina Familiar Paracho, Michoacán (88% de avance)

Plan de 120 días del ISSSTE: Obras por iniciar

De acuerdo con Martí Batres, el segundo punto se trata de las obras que el ISSSTE tienen pendientes de iniciar.

Se trata de:

Rehabilitación integral de la clínica Hospital Gómez Palacio, Durango

Construcción del CESSA de Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla

Rehabilitación integral del Hospital General Darío Fernández CDMX

Rehabilitación integral del Hospital Regional integral de Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sinaloa

Plan de 120 días del ISSSTE: Construcción de nuevos consultorios

De acuerdo con Martí Batres, el tercer punto se trata de la construcción de 100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS.

Es decir, estos nuevos consultorios se integraran directamente al Sistema Universal de Salud.

Plan de 120 días del ISSSTE: Continuar y profundizar obras

De acuerdo con Martí Batres, el cuarto punto se trata de la profundización de obras, así como de su continuidad.

Esto para:

Rehabilitación integral del Hospital Dr. Fernando Ocaranza

Rehabilitación integral de la Clínica Hospital Chilpancingo

Hospital General Cancún

CESSA Rincón de Romos

CESSA Texcoco

Clínica Hospital Cherán

Hospital General Tlatelolco

Clínica Geriátrica Acapulco

Clínica Hospital Pachuca

Plan de 120 días del ISSSTE: Contratación de personal médico

De acuerdo con Martí Batres, el quinto punto se trata de la contratación de personal médico en el ISSSTE.

Se trata de:

mil 710 médicos especialistas

502 enfermeras

250 médicos generales

Plan de 120 días del ISSSTE: Conclusión y rehabilitación de equipamiento

De acuerdo con Martí Batres, el sexto punto se trata de la conclusión y rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos del ISSSTE.

Plan de 120 días del ISSSTE: Mantenimiento

De acuerdo con Martí Batres, el séptimo punto se trata de trabajos para el mantenimiento de la infraestructura del ISSSTE.

Esto en:

Adquisición de 75 equipos electromecánicos

Mantenimiento de 5 mil equipos de aire acondicionado

Mantenimiento de 130 plantas de emergencia

Sustitución de 21 elevadores

Mantenimiento preventivo de 87 elevadores

Plan de 120 días del ISSSTE: Equipamiento

De acuerdo con Martí Batres, el octavo punto se trata del equipamiento y adquisición de equipos médicos de alta tecnología para 103 Unidades Médicas con:

69 tomografía

53 mastógrafos

1 acelerador lineal

7 resonadores magnéticos para hospitales de alta especialidad

Plan de 120 días del ISSSTE: Abasto de medicamento

De acuerdo con Martí Batres, el noveno punto se trata de mantener y garantizar el abasto de medicamentos con acciones como:

Mantener el porcentaje de abasto general de 97% hacia arriba

Mantener el porcentaje mayor al 95% en todas nuestras unidades médicas

100% de receta electrónica en las unidades médicas

Plan de 120 días del ISSSTE: Salas de Urgencias

De acuerdo con Martí Batres, el décimo punto trata la habilitación, remodelación y equipamiento de salas de urgencias.

Esto con:

Remodelación de 64 salas de urgencia

Equipamiento con 213 carros rojos con desfibrilador; 485 mesas pasteur, 701 monitores de signos beatles, 840 sillas cama para familiares

Habilitación de 50 consultorios de atención contínua (verdes) dentro de las unidades

Eliminación del trámite previo de vigencia de derechos

Implementación del protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables

Plan de 120 días del ISSSTE: Abatir rezagos quirúrgicos

De acuerdo con Martí Batres, el décimo primero punto trata de combatir y abatir el rezago quirúrgico en padecimientos como:

Hernias

Vesícula

Cataratas

Próstata

Rodilla

Procedimientos de mínima invasión

Plan de 120 días del ISSSTE: Duplicar consultas por telemedicina

Finalmente, Martí Batres señaló que el décimo segundo punto trata de las consultas por telemedicina.

El titular del ISSSTE destacó que se busca duplicar el número de consultas por telemedicina.

Estas son aquellas que contactan a distancia a médicos especialistas con pacientes.