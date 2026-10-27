El Hospital General “Dra. Columba Osorio” del ISSSTE, en Hidalgo, obtuvo por segundo año consecutivo el Premio a la Excelencia del Programa de Ensayos de Aptitud en Serología Infecciosa (EVECSi), otorgado por el Instituto LICON, en reconocimiento a la calidad y precisión de los análisis de sangre destinados a transfusiones.

Durante los 12 meses de evaluación, el Banco de Sangre del hospital alcanzó una calificación de 100 por ciento en cada una de las fases, resultado que respalda el cumplimiento de los estándares de calidad para detectar agentes infecciosos que podrían transmitirse mediante una transfusión sanguínea.

El reconocimiento distingue los procesos de laboratorio que contribuyen a prevenir riesgos y fortalecer la seguridad de las transfusiones en beneficio de las y los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo director general es Martí Batres Guadarrama.

Banco de Sangre del ISSSTE en Hidalgo alcanza 100% en pruebas de calidad

El jefe del Banco de Sangre del hospital, José Noé Romero Bautista, explicó que el Instituto LICON es una entidad especializada en la evaluación y el control de calidad de laboratorios de sangre. Añadió que el premio respalda la confiabilidad de los procedimientos y la precisión de los análisis realizados en la unidad médica.

Durante el periodo de evaluación, el Banco de Sangre recibió paneles con muestras biológicas de contenido desconocido para comprobar la capacidad del equipo para identificar agentes infecciosos de importancia transfusional, entre ellos los relacionados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales y la sífilis.

Romero Bautista destacó que obtener una calificación de 100 por ciento en todas las fases confirma el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la rigurosidad de los procesos que se aplican antes de liberar las unidades de sangre para transfusión.

El jefe del área también reconoció el trabajo del personal que participa en estos procedimientos, en particular el de Ericka Rosario Robles González, química fármaco bióloga del área de serología.

ISSSTE Hidalgo busca alcanzar certificación internacional ISO 9001

José Noé Romero Bautista señaló que el reconocimiento es resultado del trabajo continuo del equipo del Banco de Sangre y de su compromiso con la calidad y la seguridad de los servicios que recibe la derechohabiencia.

Como siguiente objetivo, el área buscará alcanzar la certificación internacional ISO 9001, con la finalidad de continuar fortaleciendo sus procesos y estándares de calidad.

El ISSSTE indicó que, como parte de las acciones para mejorar sus servicios de salud, impulsa procesos orientados a brindar una atención segura, confiable y oportuna a las personas derechohabientes.