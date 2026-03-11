La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este jueves 12 de marzo de 2026 un proyecto que podría frenar el uso comercial del patrimonio cultural maya por parte de Grupo Xcaret.

La propuesta, elaborada por la ministra María Estela Ríos González, busca revocar el amparo que desde 2025 permite a la empresa turística utilizar símbolos, rituales y expresiones mayas en sus parques y campañas publicitarias.

El caso abre un debate sobre la protección de la identidad indígena frente a la explotación comercial en la industria turística.

La propuesta elaborada por la ministra María Estela Ríos González revocaría un amparo otorgado en febrero del 2025 a Xcaret por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Este amparo le permite a Xcaret utilizar la iconografía y elementos culturales mayas en su promoción comercial y en las atracciones de sus parques turísticos.

La propuesta abriría la puerta para prohibir el uso de símbolos mayas en campañas publicitarias y atracciones turísticas sin autorización de los pueblos originarios.

Este proyecto les da la razón a integrantes del pueblo maya que en 2022 acusaron el uso indebido de rituales y expresiones culturales como:

Hanal Pixán (Día de Muertos maya)

El juego de pelota

La travesía sagrada maya

La danza de los búhos

Si la Corte falla a favor de las comunidades mayas, Xcaret tendría que retirar imágenes, símbolos y representaciones culturales utilizadas en sus parques y materiales promocionales.

¿Cuál es el problema que enfrenta Xcaret por el uso comercial del patrimonio cultural maya?

La propuesta de la ministra María Estela Ríos González se fundamenta en la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.

En la que se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para preservar y proteger su patrimonio cultural, así como su derecho a la propiedad intelectual colectiva sobre los elementos que forman parte de su identidad.

En la propuesta se establece que los Estados deben adoptar medidas para garantizar la protección del patrimonio cultural indígena.

Para ello deben de establecer mecanismos de reparación cuando el patrimonio cultural haya sido utilizado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias.

El proyecto señala que todo el patrimonio cultural de pueblos indígenas se considera reservado para sus comunidades, por lo que su explotación comercial está prohibida sin autorización expresa.

Cabe recordar que la controversia inició en 2022 cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo presentó una demanda para impedir que Xcaret usará símbolos y tradiciones mayas sin autorización.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor intervino en el proceso para solicitar a la empresa que dejara de utilizar la iconografía mientras se resolvía el litigio.

Pero en febrero de 2025 Grupo Xcaret obtuvo un amparo que le permitió seguir usando estos elementos culturales.

En octubre de 2025, Hugo Aguilar Ortiz decidió atraer el caso al pleno de la SCJN para que se emita una resolución definitiva.