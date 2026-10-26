Cancún registró una reducción en la percepción de inseguridad, al pasar de 78.9% en septiembre de 2025 a 69.8% en el mismo mes de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, destacó que el indicador se ubicó por debajo del 70%, con una disminución de 9.1 puntos porcentuales en un año. La alcaldesa atribuyó estos resultados al trabajo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como al fortalecimiento de las capacidades policiales y la mejora de los servicios de seguridad.

Ana Paty Peralta destaca inversión y fortalecimiento de la policía en Cancún

Como parte de esta estrategia, el presupuesto municipal destinado a seguridad pasó de 900 millones a mil 314 millones de pesos, lo que representa un incremento de 45.99%, según las cifras presentadas por el gobierno municipal.

Entre las acciones previstas se encuentra la construcción del Centro de Seguridad Ciudadana TITÁN, además de la capacitación policial para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la atención de las necesidades de la población.

La estrategia también contempla patrullajes y acciones preventivas en las colonias, con el propósito de ampliar la presencia de los cuerpos de seguridad en las distintas zonas de Cancún.

Ana Paty Peralta destaca baja en percepción de inseguridad en Cancún (Cortesía)

Cancún reporta disminuciones en homicidio doloso y robos

De acuerdo con cifras presentadas en septiembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Cancún registró reducciones en distintos delitos. Entre los datos difundidos se encuentran una disminución de 79.5% en homicidio doloso, de 36.6% en robo a comercio y de 26.1% en robo a transeúnte.

Estas cifras corresponden a indicadores delictivos distintos de la percepción de inseguridad medida por la ENSU, por lo que cada resultado refleja un aspecto diferente de la situación de seguridad en el municipio.

El gobierno municipal también impulsa acciones para fortalecer la confianza entre la población y las corporaciones policiales. Como parte de este trabajo, se han establecido más de 356 Comités de Paz y atendido más de 800 solicitudes comunitarias, de acuerdo con la información municipal.

Además, se desarrollan programas en escuelas, centros de trabajo y comunidades para prevenir la violencia y promover el respeto, la inclusión y la cultura de paz.

Con estas acciones, la administración de Cancún busca mantener la coordinación entre las instituciones de seguridad y la ciudadanía, ampliar las labores de prevención y contribuir a mejorar la tranquilidad de las familias del municipio.