La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta acompañó la formación de salida del operativo “Blindaje Cancún” en la Supermanzana 255, donde reconoció la labor de los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Ana Paty Peralta reafirma compromiso con la seguridad (cortesía)

Durante la formación de salida, la presidenta municipal de Cancún reiteró la importancia de mantener el trabajo coordinado para contribuir a la seguridad y tranquilidad de las familias cancunenses.

Porten ese uniforme con honorabilidad, con honradez; sean siempre intachables en su labor y pónganse también en los zapatos de los ciudadanos. Hoy estamos transformando y construyendo la mejor policía de la historia de Cancún, y se tienen que sentir orgullosos de ello. Yo me siento orgullosa de ustedes. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Ana Paty Peralta reafirma compromiso con la seguridad (cortesía)

Blindaje Cancún realiza recorridos de vigilancia

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, informó que el operativo se realiza diariamente mediante recorridos de vigilancia en las zonas con mayor incidencia delictiva.

El secretario municipal de Seguridad indicó que estos operativos se realizan con el objetivo de prevenir conductas ilícitas, reforzar la presencia policial y detener a personas que representen un riesgo para la ciudadanía.

Ana Paty Peralta reafirma compromiso con la seguridad (cortesía)

Detalló que en esta jornada participaron 102 elementos, con el apoyo de 29 unidades y 13 motopatrullas, pertenecientes al Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y diversas áreas municipales, entre ellas Seguridad Ciudadana, Tránsito, Prevención del Delito, C-2, Búsqueda, Policía Auxiliar, GEAVIG y Asuntos Internos.