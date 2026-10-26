Un deslizamiento de talud ocurrió detrás de Corner 15 Santa Fe, una plaza comercial en Cuajimalpa, donde aproximadamente 60 metros cúbicos de material afectaron sótanos y locales de planta baja en Santa Fe.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que no hubo personas lesionadas, aunque dos guardias fueron evacuados como medida preventiva ante el incidente.

Corner 15 Santa Fe se ubica en Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga, en la colonia Las Tinajas, cerca de Santa Fe, donde continúan las valoraciones de seguridad.

¿Qué daños dejó el deslizamiento en Corner 15 Santa Fe?

El talud tenía aproximadamente 30 metros de altura y desprendió cerca de 60 metros cúbicos de material, que alcanzaron áreas inferiores de Corner 15 Santa Fe.

El desprendimiento afectó los 7 sótanos de la plaza y 8 locales de planta baja, además de cristales, una sección de la losa y vehículos.

Como medida preventiva, elementos de emergencia evacuaron a 2 hombres, ambos guardias de seguridad, para reducir riesgos mientras se evaluaban las condiciones del inmueble.

Deslizamiento en Corner 15 Santa Fe (Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

Bomberos de Ciudad de México cerraron la llave de paso del gas LP y recomendaron cerrar los tanques estacionarios del edificio contiguo durante la emergencia.

La autoridad también restringió la circulación en Juan Salvador Agraz y colocó sellos en los locales afectados para impedir el acceso de personas al área.

Personal de la Dirección General de Análisis de Riesgos y la UGIRPC de Cuajimalpa realizaron una valoración de Corner 15 Santa Fe después del deslizamiento registrado.

La información preliminar señala que la saturación de agua en el terreno habría contribuido al colapso, aunque las autoridades continúan con la revisión en Corner 15 Santa Fe.