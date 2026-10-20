La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, tomó protesta a Juan Carlos Alarcón Manríquez como director de la Policía de Tránsito y a Ricardo Emmanuel Zamora Patiño como director de la Policía Turística de Cancún, durante la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo.

La alcaldesa señaló que los nombramientos forman parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana en Cancún y avanzar en la transformación de las corporaciones municipales.

Necesitamos de ustedes y les pedimos que sean policías intachables, incorruptibles y que estén a la altura de lo que nuestra ciudad y los cancunenses merecemos. Yo sé que van a desempeñar su trabajo con honradez, entrega y amor también, porque se necesita amar lo que hacen, y ser policía no es cualquier trabajo, en una profunda vocación de servicio, de entrega y sobre todo, de proteger la vida de otros seres humanos. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez

Durante el acto, realizado en el recinto oficial “20 de abril”, la alcaldesa recordó que la corporación atraviesa un proceso de transformación para consolidar la policía municipal. Como parte de esta reestructura, mencionó la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Cabildo de Cancún aprueba programa Pon al día tu negocio

En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad el programa de estímulos fiscales “Pon al día tu negocio”, con el objetivo de reducir el rezago en licencias de funcionamiento y facilitar la regularización de establecimientos comerciales.

El programa estará vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio hasta el 31 de diciembre de 2026 y será aplicable a personas físicas, morales y unidades económicas del territorio municipal.

La alcaldesa, Ana Paty Peralta explicó que la estrategia contempla subsidios del 100 por ciento en multas y recargos para determinados trámites de dependencias como Ingresos, Imagen Urbana y Vía Pública, Protección Civil y la Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL).

Es un compromiso cumplido, vamos a dar facilidades para que los negocios primero que nada, se pongan al día; hemos escuchado constantemente a las y los cancunenses, a los emprendedores y a los que tienen esta situación, por eso la estrategia acaba con 100 por ciento de multas y recargos, porque además en nuestro gobierno no toleramos la corrupción. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez

La alcaldesa, Ana Paty Peralta también anunció que durante la primera semana de noviembre abrirá la primera oficina de atención a los negocios, donde la ciudadanía podrá recibir asesoría personalizada para realizar sus gestiones.

Ana Paty Peralta toma protesta a directores de Tránsito y Policía Turística (cortesía)

Aprueban donación de predios para centros de bachillerato

Como parte de los acuerdos, los regidores aprobaron por unanimidad el cambio de situación jurídica de tres predios, de bienes de dominio público a bienes de dominio privado, así como su donación a favor de la Secretaría de Educación Pública.

Los terrenos se ubican en las supermanzanas 107, 217 y 258 y serán destinados a la construcción de los Centros de Bachillerato Nacional Margarita Maza (BNMM), como parte de las acciones vinculadas con el programa sectorial de educación mencionado durante la sesión.

En materia de salud pública, el Cabildo también autorizó por unanimidad el Reglamento para la integración y funcionamiento del Consejo Municipal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida e Infecciones de Transmisión Sexual de Benito Juárez.

La medida busca mejorar la coordinación entre autoridades, instituciones públicas y organizaciones sociales para fortalecer la prevención y atención integral del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Ana Paty Peralta toma protesta a directores de Tránsito y Policía Turística (cortesía)

Finalmente, los regidores aprobaron celebrar un convenio específico de coordinación con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), con el propósito de otorgar facilidades y exenciones en el pago de contribuciones municipales relacionadas con bienes propiedad de la autoridad estatal destinados a ese fin.