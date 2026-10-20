El Janal Pixan 2026 se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre, la programación es organizada por el Ayuntamiento de Benito Juárez que encabeza la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes (ICA). También se ofrecerá transporte gratuito para facilitar los traslados durante las festividades.

Con actividades culturales, música en vivo, concursos de altares y catrinas, gastronomía y la tradicional procesión marítima, el Ayuntamiento de Benito Juárez espera recibir alrededor de 200 mil visitantes en las distintas sedes de esta celebración del Día de Muertos.

Janal Pixan 2026 en Cancún (cortesía )

¿Cuándo y dónde será el Janal Pixan 2026?

Las actividades del Janal Pixan en Cancún se realizarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con eventos en Puerto Juárez, el Parque de Las Palapas y los panteones municipales. El director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Carlos López Jiménez, informó que la celebración contará con más de 50 artistas locales.

Entre las actividades principales destacan la procesión marítima de catrinas y catrines, la puesta en escena de El Camino de los Abuelos y el tradicional desfile en Puerto Juárez, en el que participarán las cinco compañías artísticas municipales. En la edición anterior, el evento recibió cerca de 140 mil personas, incluidos turistas nacionales e internacionales.

Janal Pixan 2026 en Cancún (cortesía )

Programa de actividades del Janal Pixan 2026

El programa contempla presentaciones artísticas, música en vivo y actividades para recordar a los seres queridos que han fallecido. Las actividades comenzarán a las 16:30 horas el día viernes 30 de octubre con la Procesión Marítima en el muelle ubicado en la calle 45 de Puerto Juárez.

A las 18:30 horas se realizará el desfile de catrinas y catrines, acompañado por la orquesta de viento La Caribeña.

Por su parte, la Concha Acústica iniciará sus actividades a las 18:00 horas, con presentaciones de Juan Núñez, El Águila Blanca y su Alto Calibre, Los Príncipes de Cancún, la Academia Pasión y Baile, Scarlett Sky, Sofía Meneses y el Ballet Folclórico Herencias de México.

También se llevará a cabo la pasarela del concurso de catrinas y catrines, además de las presentaciones de Jhonny y su Onda Latina y el espectáculo Sesquiáltera.

Durante las cuatro noches del Janal Pixan 2026, Puerto Juárez tendrá un escenario alterno con artistas y agrupaciones como:

Geovanni Gutiérrez.

Vini El Presidente y La Güera.

Trío Aroma Mexicano.

K-Milo.

Los Carnalitos.

Saúl Alexander.

Yamily Marrufo.

Cecilia Ledezma.

Legendario Norteño Banda.

Trío Piel Canela.

Mariachi Vino Tinto.

Sissy Vizuet.

Durante el sábado 31 y domingo 1 de noviembre se realizará la Cena de Ánimas en el Parque de Las Palapas, a partir de las 19:00 horas.

La actividad contará con un pabellón gastronómico, altares y presentaciones artísticas, entre los participantes anunciados se encuentran el Centro de Formación Artística Acadanz, el Trío Verso Salado, el Ballet Folclórico Anirak, la Universidad UCIEP, Silvia Martín, el grupo Yaax’Che del Instituto Tecnológico de Cancún y el Dueto Marvix.

El Ayuntamiento de Benito Juárez informó que habrá transporte gratuito durante las festividades de Janal Pixan 2026, y el servicio comenzará a partir de las 17:00 horas.

Las salidas se realizarán desde dos puntos:

Malecón Tajamar con destino a Puerto Juárez.

El Crucero con destino a Puerto Juárez.

Janal Pixan 2026 en Cancún (cortesía )

Las actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y preservar las tradiciones del Día de Muertos en Cancún, una ciudad que reúne distintas expresiones culturales. La Secretaría Municipal de Bienestar, encabezada por Berenice Sosa Osorio, y el director de Distrito Cancún, Carlos del Castillo Álvarez, también participan en las acciones de organización.