El Ayuntamiento de Benito Juárez fortaleció las acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial en Cancún mediante el uso de herramientas tecnológicas que permiten supervisar en tiempo real el funcionamiento de la red de semáforos y optimizar la circulación vehicular.

A través del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano (IMPLAN), en coordinación con la Dirección de Transporte y Vialidad y la Dirección General de Tránsito, se mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura semafórica para detectar incidencias y responder de manera oportuna.

Durante un recorrido por el Centro de Monitoreo Semafórico, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, conoció las labores que diariamente realiza el personal para dar seguimiento al comportamiento del tránsito y atender cualquier situación que afecte la movilidad.

Cancún optimiza el tránsito con monitoreo inteligente y la plataforma SIMO

El director del IMPLAN, Héctor Sánchez Tirado, informó que desde el Centro de Monitoreo se supervisan 117 de los 178 cruces semaforizados del municipio, distribuidos en seis zonas y conectados a una red coordinada.

Explicó que este sistema permite conocer el comportamiento de la circulación vehicular y ajustar los tiempos de los semáforos para dar prioridad a los cruces con mayor demanda, contribuyendo a una movilidad más eficiente.

Además, presentó el Sistema de Información para la Movilidad (SIMO), una plataforma digital que analiza datos históricos y en tiempo real para facilitar la toma de decisiones en materia de tránsito.

Entre sus funciones, SIMO integra información sobre el comportamiento del tráfico, identifica las horas de mayor circulación, consulta reportes ciudadanos generados en Waze y monitorea el funcionamiento de los semáforos para detectar posibles fallas.

Estrategia Cancún Fluye busca reducir tiempos de traslado

Como parte de las acciones para mejorar la circulación, el municipio puso en marcha la estrategia Cancún Fluye, que comenzó a implementarse en la zona centro de la ciudad.

Esta iniciativa consiste en sincronizar los semáforos de un mismo corredor vial para que operen de manera coordinada durante las horas de mayor afluencia vehicular, favoreciendo un flujo continuo y reduciendo los tiempos de traslado.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Benito Juárez busca consolidar un modelo de movilidad inteligente, apoyado en la tecnología para mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y ofrecer un entorno urbano más ordenado para habitantes y visitantes.