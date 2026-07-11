La Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Landy Guadalupe Canché Pantoja, supervisó una jornada de descacharrización en la Supermanzana 95 de Cancún, luego de que vecinos realizaran reportes a través de ChatCun, herramienta digital del Ayuntamiento de Benito Juárez disponible las 24 horas.

La jornada de descacharrización se realizó en respuesta a solicitudes ciudadanas recibidas mediante el WhatsApp ChatCun.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Dirección General de Servicios Públicos, con el objetivo de retirar objetos en desuso que representan riesgos para la salud y afectan la imagen urbana.

El Ayuntamiento de Benito Juárez realizó una jornada de descacharrización en la Supermanzana 95 tras reportes recibidos en ChatCun.. (Cortesía)

Ayuntamiento de Benito Juárez retira residuos en la Supermanzana 95

Como parte de la jornada, dos brigadas apoyadas con unidades de recolección realizaron trabajos de limpieza en la avenida Kinik y la calle 111 A6 del fraccionamiento Islas Cancún II.

Durante las labores se retiraron colchones, llantas, refrigeradores, muebles, residuos vegetales y otros objetos de gran volumen acumulados en la vía pública.

Landy Guadalupe Canché Pantoja supervisa acciones de limpieza

La Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, recorrió la zona junto con habitantes del sector para constatar el avance de los trabajos y verificar el retiro de materiales que generan afectaciones al entorno.

La funcionaria destacó la importancia de fortalecer las acciones preventivas para mantener colonias más limpias, ordenadas y seguras para las familias.

El Ayuntamiento de Benito Juárez realizó una jornada de descacharrización en la Supermanzana 95 tras reportes recibidos en ChatCun.. (Cortesía)

ChatCun permanece disponible para reportes ciudadanos

En encuentro con vecinos, la Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, invitó a la población a utilizar ChatCun para reportar este tipo de situaciones y otras necesidades relacionadas con los servicios municipales.

Reiteró que el chat funciona las 24 horas a través de WhatsApp en el número 998 778 4500, permitiendo una atención más rápida a los reportes ciudadanos y fortaleciendo la participación de la comunidad en el cuidado de los espacios públicos.