Ana Paty Peralta celebró que Cancún recibió el distintivo internacional Tree Cities of the World otorgado por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y la Arbor Day Foundation, al reconocer el compromiso con la protección, conservación y fortalecimiento de su arbolado urbano.

La alcaldesa agradeció al equipo municipal, sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía por sumarse al programa Arboriza Cancún, que hoy genera resultados importantes para la ciudad. Resaltó que avanza de manera firme con la meta de 11 mil árboles de especies nativas y endémicas para el año 2027.

El presente logro no sería posible sin el Comité de Arborización, un organismo pionero en Quintana Roo; este reconocimiento es para los cancunenses y también para nuestra ciudad. Ana Paty Peralta, presidenta municipal

Cancún se coloca dentro de la red internacional "Ciudades Árbol del Mundo".

Cancún se posiciona en las 44 ciudades acreditadas por Tree Cities of the World

En tanto, el director de Ecología, Fernando Haro Salinas, señaló que este reconocimiento coloca a Cancún dentro de la red de Ciudades Árbol del Mundo, integrada por 44 ciudades de México y más de 280 a nivel internacional, consolidándose como un referente en el cuidado de su patrimonio natural.

Mientras tanto, el delegado de la Asociación Mexicana de Arboricultura en Quintana Roo, Rafael Reynoso Valdez explicó que este galardón fue otorgado gracias al cumpliento de cinco criterios fundamentales los cuales son: Contar con una autoridades responsables de la gestión del arbolado urbano; disponer de normatividad para la protección de los árboles; generar información para la adecuada gestión de áreas verdes; asignar presupuesto anual para el mantenimiento e incremento del arbolado; e involucrar a la ciudadanía en actividades de conservación de los árboles.