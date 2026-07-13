El secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, informó que Cancún se perfila para registrar una temporada positiva durante las vacaciones de verano, con una proyección de ocupación hotelera de 81.4 por ciento y la expectativa de alcanzar hasta 89 por ciento.

Las previsiones reflejan el posicionamiento de Cancún como uno de los destinos preferidos del país para el periodo vacacional, impulsado por su infraestructura turística, conectividad y oferta de actividades recreativas.

Cancún prevé alcanzar una ocupación hotelera de hasta 89 por ciento durante la temporada vacacional de verano. (cortesía)

Cancún espera más de 500 operaciones aéreas diarias

El secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, explicó que estas estimaciones también tendrán impacto en la conectividad aérea del destino, ya que se prevé un promedio de entre 513 y 545 operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Detalló que las proyecciones consideran el comportamiento histórico del destino, así como la capacidad instalada de 47 mil 344 habitaciones distribuidas en 215 hoteles y la incorporación de nuevas rutas nacionales e internacionales.

Cancún prevé alcanzar una ocupación hotelera de hasta 89 por ciento durante la temporada vacacional de verano. (cortesía)

Turismo en Cancún apuesta por la diversificación de visitantes

El secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, señaló que las autoridades continúan impulsando la diversificación del turismo en Cancún mediante segmentos como el deportivo, educativo, de salud, cultural y social.

Además, indicó que las actividades turísticas y recreativas programadas para esta temporada pueden consultarse a través de la plataforma allyoucancun.com, con el objetivo de fortalecer la experiencia de quienes visitan el destino.

Cancún prevé alcanzar una ocupación hotelera de hasta 89 por ciento durante la temporada vacacional de verano. (cortesía)

Autoridades preparan operativo de seguridad para vacaciones de verano

El secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, destacó que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para mantener condiciones adecuadas durante la temporada vacacional de verano.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se dará el banderazo de inicio del operativo de seguridad vacacional, con el propósito de brindar atención, orientación y tranquilidad a los turistas que visiten Cancún durante este periodo.