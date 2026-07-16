La Dirección General de Servicios Públicos realizó una brigada integral en las supermanzanas 71 y 90 de Cancún, con acciones enfocadas en la limpieza de espacios comunitarios, recolección de residuos, descacharrización, poda de árboles y mejoramiento de áreas recreativas.

Las labores se desarrollaron con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y mantener entornos libres de desechos que puedan representar riesgos para la salud de la población.

En el Parque Víctor Gallo, ubicado en la supermanzana 90, se atendieron dos reportes realizados por vecinos a través de la plataforma ChatCun, disponible mediante WhatsApp en el número 998 778 4500.

Realizan poda, rehabilitación de luminarias y reparación de juegos

Como parte de la atención a las solicitudes ciudadanas, personal de Servicios Públicos efectuó trabajos de poda de árboles, reparación de juegos infantiles, rehabilitación de luminarias, arreglo de la malla ciclónica del área recreativa y retiro de cacharros acumulados en el parque.

La encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, realizó un recorrido de supervisión para verificar el avance de las acciones implementadas en beneficio de las familias de la zona.

Brigada integral en Cancún realizó labores de limpieza, descacharrización y rehabilitación de espacios públicos. (cortesía)

Desazolvan pozos de absorción y retiran cacharros

Durante la jornada, la encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, constató los trabajos de desazolve de tres pozos de absorción en la supermanzana 71, específicamente en el cruce de la avenida Miguel Hidalgo y la calle 33 Norte.

Las labores fueron realizadas con apoyo de una máquina perforadora Vactor para mejorar el funcionamiento de la infraestructura pluvial y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Además, en la misma supermanzana se efectuó una jornada de descacharrización mediante una camioneta de tres toneladas y el apoyo de seis trabajadores de Servicios Públicos, quienes retiraron diversos objetos en desuso para evitar la formación de basureros clandestinos y mejorar las condiciones de las calles interiores de la ciudad.