El domicilio de Humberto Millán, periodista asesinado en 2011, fue atacado a balazos. El predio es propiedad del hijo y director del diario A Discusión en Culiacán, Sinaloa.

Así lo anunció el medio de comunicación mediante un escrito, en el que condenan el ataque en contra del domicilio de su director general, la mañana de este viernes 17 de julio.

Aunque también mencionan las tras agresiones que ha sufrido el medio, la primera derivando en el homicidio de Humberto Millán en 2011, tras ser secuestrado.

Domicilio de Humberto Millán en Culiacán es atacado a balazos; no hay heridos

Mediante un comunicado, el grupo A Discusión informó sobre el ataque a balazos al domicilio de quien fue socio del medio, Humberto Millán, y en donde vive su hijo y director del diario.

Atacan a balazos domicilio del periodista asesinado Humberto Millán (A Discusión Diario)

Señalan que si bien no hubo personas lesionadas, la vivienda quedó con diversos daños, lo cual ya fue notificado a las autoridades competentes.

A Discusión mencionó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer el ataque a balazos e identificar a los responsables, aunque de acuerdo con el video, sólo habría sido un agresor.

El medio también condenó cualquier acto de violencia que atente contra el libre ejercicio de la labor periodística, que en su caso data de hace 30 años.

A Discusión Diario hace un llamado a las autoridades para que este ataque a balazos sea investigado con prontitud e imparcialidad, así como total transparencia.

A Discusión Diario denuncia ataque a balazos como tercera agresión en su contra

Tal como menciona A Discusión Diario, el domicilio que atacado a balazos es del periodista Humberto Millán, quien fue encontrado muerto el 25 de agosto de 2011.

El delito sigue sin resolverse y se sumaría a una segunda agresión en contra del medio. En junio de 2024, las instalaciones de A Discusión en Culiacán fueron atacadas, caso que tampoco ha sido esclarecido.