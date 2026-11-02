Cancún celebró el segundo día de festividades del Janal Pixan en Puerto Juárez, donde las velas y las flores de cempasúchil dieron color al homenaje a los fieles difuntos, mediante expresiones de las tradiciones mayas y mexicanas.

Previo al magno desfile, se presentó la obra “Puerto de los Suspiros”. Posteriormente, autoridades municipales encabezaron el recorrido que partió del muelle ubicado en la calle 45 hacia la entrada de Puerto Juárez, lugar que marca el nacimiento de Cancún.

Cancún celebra el Janal Pixan con desfile de catrinas y puestas en escena (Cortesía )

Desfile de catrinas llena de música y tradición las calles de Puerto Juárez

Al ritmo de la orquesta de viento “La Caribeña”, las y los catrines desfilaron por la avenida principal, acompañados de familias, vecinas, vecinos y visitantes nacionales e internacionales que se sumaron a esta celebración.

Al concluir el recorrido, la comunidad se congregó en el escenario principal, donde disfrutó de las presentaciones del cantante Michell Luna; el grupo folclórico Zona Continental de Isla Mujeres; el colectivo de danza folclórica “Experimental Zarandearte”; Gabriel Castro; el taller de danza del CECyTE I; el trío femenil “Aroma Mexicano”, y el grupo musical “The Best Band”.

Uno de los momentos destacados fue la pasarela del concurso de Catrinas y Catrines, en la que las y los asistentes reconocieron con aplausos a cada participante. Las personas concursantes lucieron vestimentas inspiradas en las raíces mexicanas y de la península.

Cancún celebra el Janal Pixan con desfile de catrinas y puestas en escena (Cortesía )

Cena de Ánimas reúne música, danza y gastronomía en el Parque de Las Palapas

De manera paralela, en el Parque de Las Palapas se llevó a cabo la tradicional Cena de Ánimas, con presentaciones musicales y artísticas del Centro de Formación Artística “Acadanz”; el trío “Verso Salado”; el ballet folclórico “Anirak”; la Universidad UCIEP (Centro de Inteligencia Educativa y Profesional); el grupo Yaax’Che del Instituto Tecnológico de Cancún, y el dueto Marvix.

Además de las actividades culturales, las familias disfrutaron de la oferta gastronómica instalada en los alrededores del parque.

Durante la festividad, las y los asistentes también recorrieron los pabellones instalados en la avenida principal de Puerto Juárez, donde se exhibieron altares y artesanías.

El espacio contó con actividades de pinta caritas y venta de dulces, antojitos, tamales, champurrado, chocolates, pibipollos y pan de muerto, elaborado por personal del DIF Municipal.

Las celebraciones del Janal Pixan continuarán hasta el 2 de noviembre en Puerto Juárez, mientras que la Cena de Ánimas permanecerá en el Parque de Las Palapas hasta el 1 de noviembre, con actividades culturales, gastronómicas y artísticas en torno a una de las tradiciones de mayor arraigo en el país.