El Congreso de Sonora recibió el 27 de octubre, una solicitud formal para llamar a comparecer al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), Nery Ruiz tas salir salpicado en el caso Taddei.

La petición de los diputados Emeterio Ochoa Bazúa e Iris Sánchez Chiu del PRI, busca que el funcionario explique los señalamientos por sus vínculos con los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe destacar que previamente, el IEE Sonora resultó salpicado en el caso de Guadalupe Taddei, debido a que se reveló que también contrató a las empresas proveedoras del INE mencionadas en los hechos.

Nery Ruiz

IEE Sonora salió salpicado en caso Guadalupe Taddei; exigen explicaciones

En medio de la polémica por la que atraviesa el INE, diputados del Congreso de Sonora presentaron una solicitud en la que exigen que Nery Ruiz, titular del IEE, rinda cuentas por salir salpicado en el caso.

En su solicitud, los legisladores integrantes de la bancada del PRI explicaron que el llamado se presenta con la intención de aclarar el manejo administrativo y financiero al interior del IEE Sonora.

Señalaron que Nery Ruiz debe explicar las indagatorias que inició la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la contratación de las empresa de vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas.

En ese sentido, los legisladores locales remarcaron que el organismo local y su titular no pueden permanecer en silencio ante los señalamientos directos por la posibilidad de un conflicto de interés.

Hasta el momento, Nery Ruiz no se ha pronunciado públicamente por los señalamientos en torno al caso de Guadalupe Taddei y los contratos que el IEE Sonora estableció con las empresas de Hernández Casillas.

José Alfredo Hernández Casillas (Yazmín Betancourt)

¿Por qué el IEE Sonora salió salpicado en caso Guadalupe Taddei?

Las investigaciones por los contratos asignados a proveedores vinculados al entorno de Guadalupe Taddei, detonaron una revisión exhaustiva sobre las operaciones financieras en diversos organismos electorales del país.

El IEE Sonora quedó bajo el escrutinio público tras revelarse adjudicaciones a corporaciones señaladas a nivel nacional por presuntamente incurrir en simulación de competencia mercantil y esquemas de corrupción.

Sobre ello, se reveló que las empresas involucradas en los escándalos de proveeduría en el INE, mantuvieron presencia activa en convenios federales y en los acuerdos firmados bajo la gestión de Nery Ruiz al frente del IEE Sonora.

Por los hechos, la ASF mantiene abiertas revisiones por más de 500 millones de pesos en busca de determinar si se incurrió en adjudicaciones irregulares con los mismos contratistas investigados.