La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, inauguró la Oficina de Atención a tu Negocio, un espacio ubicado en el Palacio Municipal que busca facilitar la regularización de negocios y la obtención de la licencia de funcionamiento mediante la atención de personal de cuatro dependencias municipales.

Durante la apertura, la alcaldesa señaló que el objetivo es simplificar los procedimientos para comerciantes y emprendedores, además de mejorar la atención y reducir los traslados necesarios para completar los trámites.

Este lugar va a tener la mejor atención a las y los cancunenses, para que saquen su licencia de funcionamiento prácticamente en ese momento que se acercan con nosotros. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Oficina de Atención a tu Negocio (cortesía )

Oficina de Atención a tu Negocio reúne cuatro dependencias

La nueva Oficina de Atención a tu Negocio se encuentra en el Palacio Municipal de Cancún y contará con personal de las áreas de Ingresos, Desarrollo Urbano, Protección Civil y del organismo descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL) Cancún.

La coordinación entre estas dependencias busca agilizar los trámites para comerciantes, garantizar la transparencia y mejorar la eficiencia administrativa para establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo, siempre que acrediten los requisitos correspondientes a cada permiso.

Peralta explicó que la apertura deriva de las mesas de trabajo con las cámaras empresariales de Cancún, a las que reconoció por su participación en el desarrollo económico de la ciudad.

Este lugar es el resultado de diferentes reuniones con las cámaras que son los que hacen grande a Cancún y son ese motor económico de nuestra ciudad, desde los emprendedores que empiezan con su pequeño negocio hasta los grandes empresarios. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

La alcaldesa también indicó que los trámites deberán realizarse de manera personal, sin intermediarios ni gestores externos.

Hay que dejarlo muy claro: no vamos a aceptar intermediarios, ningún tipo de gestor, aquí todos los trámites serán personales, podrá venir el emprendedor, el joven que está creando un restaurancito o café, que sepan que aquí este equipo de trabajo estará para ayudarlos y eliminar cualquier tipo de problema que pueda causar un externo. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Asimismo, instruyó al personal municipal a brindar atención a la ciudadanía y resolver sus dudas. Añadió que la Contraloría Municipal contará con personal para recibir quejas o denuncias relacionadas con posibles malos tratos o actos de corrupción.

Oficina de Atención a tu Negocio (cortesía )

Pon al día tu negocio estará vigente hasta diciembre

La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta recordó que el Cabildo aprobó el programa de estímulos fiscales en Cancún denominado Pon al día tu negocio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca facilitar la regularización de los comercios.

Por su parte, el tesorero municipal, José Alan Herrera Borges, explicó que inicialmente se habilitó un canal de atención dirigido a las participantes del programa Ellas Facturan, del Instituto Municipal de la Mujer. Ahora, el servicio se amplió para atender a todos los comerciantes en un solo lugar, con el propósito de que puedan completar sus trámites sin trasladarse entre distintas dependencias.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan impulsar el desarrollo económico local, facilitar la formalización de negocios y favorecer la creación de fuentes de empleo para las familias de Cancún.

Oficina de Atención a tu Negocio (cortesía )

¿Dónde está la Oficina de Atención a tu Negocio?

La oficina se encuentra en la avenida Tulum, Supermanzana 5, manzana 5, lote 5, dentro del Palacio Municipal de Cancún.

Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.

Atención: negocios de bajo, mediano y alto riesgo.

Requisito: acreditar los documentos y condiciones correspondientes a cada permiso.

Modalidad: los trámites son personales y deben realizarse sin intermediarios.

Las nuevas instalaciones facilitarán la regularización y obtención de la licencia de funcionamiento de todos los negocios con personal de cuatro dependencias.

La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, inauguró la Oficina de Atención a tu Negocio, un espacio ubicado en el Palacio Municipal que busca facilitar la regularización de negocios y la obtención de la licencia de funcionamiento mediante la atención de personal de cuatro dependencias municipales.

Durante la apertura, la alcaldesa señaló que el objetivo es simplificar los procedimientos para comerciantes y emprendedores, además de mejorar la atención y reducir los traslados necesarios para completar los trámites.

Este lugar va a tener la mejor atención a las y los cancunenses, para que saquen su licencia de funcionamiento prácticamente en ese momento que se acercan con nosotros. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Oficina de Atención a tu Negocio reúne cuatro dependencias

La nueva Oficina de Atención a tu Negocio se encuentra en el Palacio Municipal de Cancún y contará con personal de las áreas de Ingresos, Desarrollo Urbano, Protección Civil y del organismo descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL) Cancún.

La coordinación entre estas dependencias busca agilizar los trámites para comerciantes, garantizar la transparencia y mejorar la eficiencia administrativa para establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo, siempre que acrediten los requisitos correspondientes a cada permiso.

Peralta explicó que la apertura deriva de las mesas de trabajo con las cámaras empresariales de Cancún, a las que reconoció por su participación en el desarrollo económico de la ciudad.

Este lugar es el resultado de diferentes reuniones con las cámaras que son los que hacen grande a Cancún y son ese motor económico de nuestra ciudad, desde los emprendedores que empiezan con su pequeño negocio hasta los grandes empresarios. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

La alcaldesa también indicó que los trámites deberán realizarse de manera personal, sin intermediarios ni gestores externos.

Hay que dejarlo muy claro: no vamos a aceptar intermediarios, ningún tipo de gestor, aquí todos los trámites serán personales, podrá venir el emprendedor, el joven que está creando un restaurancito o café, que sepan que aquí este equipo de trabajo estará para ayudarlos y eliminar cualquier tipo de problema que pueda causar un externo. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Asimismo, instruyó al personal municipal a brindar atención a la ciudadanía y resolver sus dudas. Añadió que la Contraloría Municipal contará con personal para recibir quejas o denuncias relacionadas con posibles malos tratos o actos de corrupción.

Pon al día tu negocio estará vigente hasta diciembre

La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta recordó que el Cabildo aprobó el programa de estímulos fiscales en Cancún denominado Pon al día tu negocio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca facilitar la regularización de los comercios.

Por su parte, el tesorero municipal, José Alan Herrera Borges, explicó que inicialmente se habilitó un canal de atención dirigido a las participantes del programa Ellas Facturan, del Instituto Municipal de la Mujer. Ahora, el servicio se amplió para atender a todos los comerciantes en un solo lugar, con el propósito de que puedan completar sus trámites sin trasladarse entre distintas dependencias.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan impulsar el desarrollo económico local, facilitar la formalización de negocios y favorecer la creación de fuentes de empleo para las familias de Cancún.

¿Dónde está la Oficina de Atención a tu Negocio?

La oficina se encuentra en la avenida Tulum, Supermanzana 5, manzana 5, lote 5, dentro del Palacio Municipal de Cancún.