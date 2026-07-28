Cancún continúa fortaleciendo su estrategia de diversificación turística con el crecimiento del turismo religioso, el cual registró la visita de 218 mil 325 peregrinos al Santuario de María Desatadora de Nudos durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con la Secretaría Municipal de Turismo de Benito Juárez, este recinto se ha consolidado como uno de los principales atractivos para visitantes nacionales e internacionales que buscan complementar su estancia en el Caribe Mexicano con experiencias de fe, cultura y espiritualidad.

Las autoridades municipales destacaron que este crecimiento forma parte de la estrategia para posicionar a Cancún como un destino con una oferta turística más amplia, más allá del tradicional turismo de sol y playa.

Turismo religioso en Cancún supera los 218 mil visitantes en el primer semestre. (cortesía)

Santuario de María Desatadora de Nudos mantiene crecimiento de visitantes

La tendencia positiva se mantiene durante julio, ya que en las primeras semanas del mes más de 29 mil peregrinos acudieron al Santuario de María Desatadora de Nudos, lo que confirma el interés creciente por este segmento turístico.

El secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, afirmó que Cancún atraviesa una etapa de expansión hacia nuevos nichos de mercado que fortalecen la economía local y amplían las opciones para los visitantes.

En ese sentido, resaltó que el destino continúa diversificando su oferta con actividades culturales, gastronómicas y recreativas dirigidas a distintos públicos.

Cancún fortalece su oferta turística con nuevos eventos

Como parte de esta estrategia, la Secretaría Municipal de Turismo anunció una agenda de eventos para los próximos meses, entre los que destacan la Festa Della Pizza, la Guelaguetza Cancún, el Reggae Fest, el Festival Internacional de la Música, la Expo Health & Wellness y Janal Pixan.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Benito Juárez reiteró su compromiso de impulsar una oferta turística diversa, incluyente y competitiva que genere mayores oportunidades económicas y fortalezca el posicionamiento de Cancún como uno de los principales destinos turísticos del país.