Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, asumió la presidencia de la CONAMM y se comprometió a ocupar su cargo para fortalecer los gobiernos locales y trabajar de mejor manera con entidades estatales y federales.

La Conferencia Nacional de Municipios de México es la organización municipal más grande de México, agrupando a más de 2 mil 400 ayuntamientos en todo el territorio nacional. Lozano fue electo para el cargo por mayoría.

En sus primeras palabras como presidente de la CONAMM, aseguró que México es un país donde se construyen acuerdos por encima de las diferencias partidistas. Además, ofreció trabajar incansablemente en favor de los municipios de México.

Voy a caminar por los municipios con ustedes. Voy a alzar la voz con ustedes para mejores presupuestos, voy a emprender acciones con ustedes, voy a caminar el país con ustedes para aprender y a construir desde el colectivo. Janecarlo Lozano, presidente de la CONAMM.

La transformación de México será municipalista o no será

El alcalde de Gustavo A. Madero estuvo acompañado de decenas de homólogos y representantes de los tres Poderes de la Unión. Entre otros, estuvieron presentes el senador Alejandro Murat; el subsecretario de Prevención de las Violencias de la Segob, Miguel Torruco; los magistrados de la Suprema Corte Giovanni Figueroa y Yasmín Espinosa; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Brugada dio un mensaje previo a la toma de protesta, en el que llamó a fortalecer la estructura de los municipios, toda vez que este nivel de gobierno es muchas veces el más cercano a la gente.

La mandataria capitalina afirmó que los municipios son casi siempre los primeros respondientes en caso de una contingencia, y merecen el presupuesto adecuado para cubrir estas labores.

Finalmente, señaló que el movimiento político al que pertenece tiene un gran respeto hacia los municipios y trabaja para garantizar su independencia y autonomía.