La encargada del Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Landy Guadalupe Canché Pantoja, encabezó la instalación del Sistema Municipal de Protección Civil de Benito Juárez 2024-2027, un mecanismo permanente de coordinación integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones de salud, fuerzas de seguridad, sector empresarial y organizaciones civiles.

Durante la sesión realizada en el Salón Presidentes, la funcionaria tomó protesta a las y los integrantes de este órgano encargado de fortalecer la coordinación y respuesta ante fenómenos naturales y emergencias en Cancún.

Benito Juárez instala Sistema Municipal de Protección Civil. (cortesía)

Landy Guadalupe Canché Pantoja destaca compromiso con la protección de las familias

La encargada del Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Landy Guadalupe Canché, señaló que la instalación del Sistema Municipal de Protección Civil representa más que el cumplimiento de una obligación legal, ya que busca proteger la vida, integridad y patrimonio de las familias cancunenses.

Asimismo, destacó que el municipio mantiene una estrategia permanente de prevención para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia que pudiera registrarse durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Benito Juárez instala Sistema Municipal de Protección Civil. (cortesía)

Cancún cuenta con refugios, hoteles y personal para atender emergencias

La encargada del Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Landy Canché, informó que actualmente se encuentran habilitados 82 refugios temporales con capacidad para más de 19 mil personas.

Además, se cuenta con 88 hoteles preparados para resguardar a más de 31 mil huéspedes y colaboradores en caso de emergencia.

La funcionaria agregó que el municipio dispone de un estado de fuerza integrado por más de mil 560 elementos de corporaciones de seguridad, protección civil y dependencias municipales que pueden ser desplegados para atender situaciones de riesgo.

Benito Juárez instala Sistema Municipal de Protección Civil. (cortesía)

Antonio Riveroll Ribbon presenta Programa Municipal de Protección Civil

El director de Protección Civil, Antonio Riveroll Ribbon, presentó el Programa Municipal de Protección Civil, instrumento que establece acciones de prevención, coordinación institucional y protocolos de actuación para responder de manera eficaz ante contingencias.

El documento fue respaldado de manera unánime por las autoridades participantes en el sistema.

El Sistema Municipal de Protección Civil está conformado por dependencias de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia, instituciones educativas y de salud, sector hotelero y empresarial, organizaciones de la sociedad civil y grupos voluntarios especializados.

De acuerdo con el contexto presentado durante la sesión, el municipio de Benito Juárez se encuentra expuesto a fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, conforme a la clasificación del Sistema Nacional de Protección Civil, por lo que estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.