En política, el primer paso nunca es inocente.

Ana Paty Peralta pudo haber iniciado su recorrido en Cancún. Era lo previsible. Ahí gobernó, consolidó su liderazgo y se encuentra el principal motor económico de Quintana Roo.

Eligió Chetumal.

Y esa decisión merece una lectura.

No arrancó en la ciudad de los grandes anuncios, sino en la de los grandes símbolos. La antigua Payo Obispo, fundada para afirmar la soberanía mexicana en la frontera sur. El lugar donde, mucho antes del auge turístico, comenzó a escribirse una parte esencial de la historia del estado.

En política, los símbolos suelen comunicar más que los discursos.

Su visita a la Casa de la Crónica, el encuentro con descendientes de las familias fundadoras y el diálogo con habitantes de la capital compartieron un mismo propósito: volver a colocar al sur en el centro de la conversación política.

No es un detalle menor.

Durante décadas, Quintana Roo dirigió su mirada hacia el norte. Cancún, Playa del Carmen y Tulum concentraron la inversión, el crecimiento y los reflectores. Chetumal, en cambio, quedó relegada mientras el eje económico del estado se desplazaba hacia el Caribe.

Por eso, cuando Ana Paty afirmó que “aquí inicia México”, la frase fue más que una referencia geográfica. Fue una declaración política: recuperar el origen para construir el futuro.

Sin embargo, el mensaje no termina ahí.

Este recorrido también habla hacia el interior de Morena.

Todo proceso interno pone a prueba la fortaleza de un movimiento. Competir es inevitable; fracturarse no debería serlo. Quien aspira a encabezar un proyecto político debe demostrar que puede construir consensos antes que acumular diferencias.

En ese contexto, el tono elegido por Ana Paty resulta significativo.

Hasta ahora ha privilegiado un discurso de continuidad y unidad. En lugar de marcar distancia con otros perfiles, ha insistido en fortalecer un proyecto común, consciente de que el mayor desafío para Morena no es únicamente ganar una encuesta, sino llegar fortalecido al siguiente proceso electoral.

No parece una estrategia improvisada.

Las contiendas internas suelen dejar heridas cuando la competencia desplaza al proyecto colectivo. De ahí que su narrativa busque integrar antes que confrontar.

Esa lógica también explica el punto de partida.

Comenzar en Chetumal significa reconocer una deuda histórica con el sur, pero también elegir un territorio que representa identidad, instituciones y pertenencia. Un espacio que convoca más de lo que divide.

Ana Paty llega, además, con una condición distinta a la de otros aspirantes: la experiencia de gobierno. Eso eleva el nivel de exigencia. Ya no bastará con defender la continuidad de la transformación; deberá demostrar que los resultados obtenidos en Cancún pueden convertirse en una visión para todo Quintana Roo.

En ese terreno aparecerán inevitablemente proyectos como el Tren Maya, el Hospital General de Chetumal y, en el ámbito de su gestión municipal, el Puente Nichupté, una obra llamada a convertirse en uno de los referentes de infraestructura más importantes de Cancún. Más allá de su carga política, todos serán medidos por sus resultados y por el impacto que tengan en la vida cotidiana de los quintanarroenses.

La gira apenas comienza.

Vendrán los recorridos por los 11 municipios, el contacto con la militancia y la competencia por construir presencia territorial. Pero los primeros movimientos suelen revelar la esencia de una estrategia.

Ana Paty Peralta decidió comenzar donde inicia México.

Con ello no solo reivindicó el papel histórico del sur. También envió un mensaje a la militancia de Morena: antes de pensar en la elección constitucional, el movimiento necesita preservar su mayor activo, la unidad.

Porque las elecciones se ganan con votos.

Pero los proyectos políticos solo trascienden cuando son capaces de mantenerse unidos.