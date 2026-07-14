La Fiscalía de Puebla confirmó la detención de Rafael “N”, empresario español señalado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, tras un operativo realizado el 14 de julio de 2026 en el fraccionamiento Santa Fe, Cholula.

El sujeto es acusado de disparar de manera aleatoria contra automovilistas en Puebla, acumulando 10 denuncias en su contra.

Durante el cateo se aseguraron armas de fuego, cartuchos, dispositivos electrónicos y más de 729 mil pesos en efectivo, resultado de una investigación de inteligencia y videovigilancia.

Detienen a empresario español, identificado como presunto tirador de la vía Atlixcáyotl

En una rueda de prensa, Idamis Pastor, fiscal de Puebla, anunció la detención del tirador de la vía Atlixcáyotl tras labores de investigación, inteligencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Detienen a presunto tirador de la vía Atlixcáyotl (Captura de pantalla)

Las investigaciones incluyeron análisis de información, videovigilancia, patrones de conducta, rutas de desplazamiento y labores de inteligencia que permitieron identificar al tirador y su modo de operar.

De acuerdo con la información, Rafael “N” identificaba a su vícitima y disparaba desde un vehículo sin placas. Hasta ahora, suma 10 denuncias en su contra: una por tentativa de homicidio y nueve más por daño a propiedad ajena.

Tras la identificación de Rafael “N”, se levantó una orden de aprehensión en su contra, así como diversas órdenes de cateo para lograr la detención; su captura se realizó en un inmueble del fraccionamiento Santa Fe, Cholula.

Durante el operativo, además de la detención del presunto tirador de la vía Atlixcáyotl, se logró asegurar:

Un arma corta semiautomática

Un rifle

Una escopeta

Cartuchos útiles

Una camioneta GMC Denali blanca sin placas

Un teléfono celular Apple

Dos armas de fuego calibre .22

536 cartuchos calibre .22

23 cartuchos calibre 9 milímetros

Tres equipos de cómputo

Una tableta

15 dispositivos de almacenamiento

729 mil 944 pesos en efectivo

El gobierno de Puebla y la Fiscalía estatal reafirmaron su compromiso en seguir trabajando por la seguridad y la tranquilidad de los poblanos, a través de labores de inteligencia y estrategia coordinada.

(@FiscaliaPuebla)

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