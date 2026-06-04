Ana Paty Peralta se sumó al lanzamiento de la campaña “Tarjeta Roja: Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil”, una iniciativa impulsada en el marco de la estrategia Cero Tolerancia para prevenir, detectar y denunciar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.

El lanzamiento fue encabezado por la gobernadora Mara Lezama y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Luis Fernando Carrera Castro, quienes destacaron la importancia de fortalecer las acciones de protección infantil ante el contexto de alta afluencia turística que vivirá la entidad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Ana Paty Peralta destaca la protección de la infancia rumbo al Mundial 2026

Desde el Planetario de Cancún Ka’Yok’, la alcaldesa resaltó que esta campaña representa una acción fundamental para fortalecer la protección integral de la infancia y la adolescencia, especialmente ante el incremento de la movilidad turística que generará la próxima justa mundialista.

Asimismo, subrayó que estas acciones fortalecen la cultura de la denuncia, generan conciencia social y promueven la corresponsabilidad ciudadana para identificar señales de riesgo y actuar de manera oportuna.

La presidenta municipal destacó que la campaña contribuirá a consolidar destinos turísticos más seguros y responsables, garantizando el respeto y la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Mara Lezama reafirmó el compromiso de Quintana Roo con la protección de las infancias y destacó que la entidad impulsa estrategias que colocan en el centro el bienestar de este sector de la población.

Como potencia turística de México, enviamos un mensaje claro y contundente: en Quintana Roo existe cero tolerancia frente a cualquier forma de explotación sexual infantil. Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo.

UNICEF reconoce acciones de Quintana Roo contra la explotación sexual infantil

A su vez, Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, reconoció el compromiso de Quintana Roo para impulsar acciones preventivas y fortalecer los mecanismos de protección infantil ante eventos de gran afluencia internacional.

Explicó que la campaña “Tarjeta Roja: Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil” forma parte de una alianza entre el Gobierno de Quintana Roo, el Sistema DIF Quintana Roo, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) y UNICEF.

El objetivo es fortalecer la prevención, capacitación, sensibilización, detección oportuna, denuncia segura y respuesta institucional ante posibles casos de explotación sexual infantil, particularmente en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

Ana Paty Peralta se suma a campaña contra la explotación sexual infantil. (Cortesía)

Al evento también asistieron la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el jefe de Comunicación de UNICEF México, Laurent Duvillier; la especialista de alianzas de UNICEF para la Copa Mundial, Isabel Velazco Luna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas; así como las presidentas municipales de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, y de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz.

También participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales, instituciones de seguridad y procuración de justicia, asociaciones hoteleras, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector turístico de Quintana Roo.